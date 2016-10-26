«Спутник» проиграл в гостях питерскому «Динамо»

Нижнетагильский «Спутник» проиграл в Санкт-Петербурге команде «Динамо» со счётом 0:1 в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Хозяева уже в дебюте открыли счёт, после чего у «Спутника» произошла замена вратаря – Денис Перевозчиков уступил место в воротах Сергею Денисову. Денисов свой отрезок отыграл на «ноль», а вот нападающие «Спутника» со своей задачей не справились – счёт за почти час игрового времени остался без изменения.

У тагильчан 26 очков после 16 матчей, и уже только 13-е место в турнирной таблице.