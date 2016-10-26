Тёплая осенняя погода сохранится на Урале до конца рабочей недели

Как минимум до пятницы, 28 октября, в большинстве районов Свердловской области сохранится умеренно прохладная погода со слабыми осадками в виде мокрого снега. Впрочем, по данным Уралгидрометеоцентра, осадки будут несущественными, особенно в столице Среднего Урала Екатеринбурге.

Дневные температуры будут колебаться выше нулевой отметки: по области от 0°С до +5 °С, в Екатеринбурге - от 0°С до +2 °С. В ночное время будет значительно прохладнее: по области от - 1 до - 6 °С, в горах и низинах до - 10 °С, в Екатеринбурге -2... - 4 °С. Ветер умеренный, 3-8 м/с, с преобладанием западного и юго-западного. В пятницу ожидается смена направления ветра на южное и юго-восточное.

Как сообщалось ранее, установившаяся погода для данного времени достаточно тёплая: превышение среднегодовой нормы составляет около 2 градусов.

Напомним, метеорологами объявлен режим метеопредупреждения по смогу в Каменске-Уральском. Режим действует до сегодняшнего вечера, неблагоприятным условиям присвоена первая степень опасности.