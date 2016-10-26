Лодочная станция на Белоярском водохранилище устроила свалку в лесном массиве

Кооператив лодочная станция "Удача", расположенный на берегу Белоярского водохранилища, незаконно незаконно построил гаражи и ангары, в результате чего доступ к берегу водоёма для граждан оказался закрытым. К такому выводу пришли представители прокуратуры, проведя проверку деятельности организации. Кроме того, работники лодочной станции устроили свалку в лесном массиве и водоохранной зоне.

- В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение положений Водного кодекса РФ вдоль всей границы земельного участка, предоставленного кооперативу лодочная станция "Удача", в береговой полосе Белоярского водохранилища сплошной полосой размещены гаражи, ангары для хранения лодок, а также возведены строения, в связи с чем свободный доступ гражданам к береговой полосе и водоему прегражден, - сообщили в облпрокуратуре. - Кроме того, не проведено отнесение соответствующих отходов к конкретному классу опасности, паспорта отходов 4 класса опасности не составлены, транспортировка отходов осуществляется без паспортов, допускается сброс отходов на почву в несанкционированных местах размещения – в лесном массиве и водоохранной зоне Белоярского водохранилища.