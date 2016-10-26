Жаловаться на скользкие тротуары нужно квартальным инспекторам. Полный список квартальных Екатеринбурга

ФИО Контакты Границы имущественного комплекса

Криницина Елена Радатовна 370-54-14, 8 962 317 9640 Микрорайон посёлок Северка, Палкино, Шувакиш.

Макаров Сергей Дмитриевич 8-962-317-96-41 ул. Я.Свердлова, четная сторона от ул. Шевченко до ул. Челюскинцев; ул. Челюскинцев, четная сторона от ул. Я.Свердлова до пер.Трамвайный; ул. Восточная, обе стороны (граница с Кировским районом) от ул. Челюскинцев, до ул. Шевченко. Пр. Космонавтов, до пер. Трамвайный (четная сторона); ул. Шевченко (нечетная сторона) от ул. Восточная до ул. Свердлова.

Мормылёв Павел Сергеевич 8-962-317-96-42, 370-54-14 ул. Свердлова (от ул. Челюскинцев до ул. Н. Никонова (нечетная сторона); ул. Н. Никонова (до ул. Толмачева); ул. Толмачева (до ул. Дзержинского, набережная реки Исеть); от ул. Дзержинского (Набережной, до моста по ул. Челюскинцев); ул. Челюскинцев (от моста границы с Верх-Исетским районом до ул. Свердлова (четная сторона).

Ворочев Сергей Леонидович 89097014333, 370-54-14 ул. Челюскинцев от пр.Космонавтов(нечетная сторона) до ул. Набережная Рабочей молодёжи(граница с Верх-Исетским районом), далее до Набережной р. Исеть, вдоль д.№1 по ул. Одинарка, до №54-56 по ул. Колмогорова, четная сторона ул. Одинарка, до ул. Готвальда; ул. Готвальда (четная сторона от ул. Одинарка), до пересечения с ул. Черепанова и далее вдоль железнодорожного полотна до пр. Космонавтов.

Захарова Елена Геннадьевна +79623179643, 89623179643 ул. Артинская, вдоль дома № 24 до железнодорожного полотна; ул. Армавирская(четная сторона)от ул. Артинская (проложение) – ул. Завокзальная до проспекта Космонавтов; пр. Космонавтов(нечетная сторона) от ул. Завокзальная до железнодорожного полотна далее вдоль железнодорожного полотна.

Суставов Евгений Сергеевич 89623179652, 370-54-14 ул. Бебеля (чётная сторона) от железнодорожного полотна до ул. Пехотинцев; ул. Пехотинцев (чётная сторона) от ул. Бебеля до железнодорожного полотна (до ул. Уральских командиров); вдоль железнодорожного полотна через пл. Виз до ул. Бебеля.

Александров Николай Викторович +79623179647 ул. Бебеля(четная сторона) от ул. Пехотинцев до железнодорожного полотна; Далее вдоль железнодорожного полотна до пересечения с Пехотинцев; ул. Пехотинцев (нечётная сторона) от железнодорожного полотна до ул. Бебеля.

Куркин Вадим Игоревич 370-54-14, 89623179654 ул. Таватуйская (нечётная сторона), от ул. Бебеля до ул. Надежденская (чётная сторона); ул. Надеждинская (чётная сторона ) от ул. Таватуйская до ул. Миномётчиков; ул. Миномётчиков, до железнодорожного полотна; ул. Бебеля от железнодорожного полотна до ул. Таватуйская

Степанов Егор Анатольевич 8-962-31-79-648, 8-962-31-79-648 ул. Надежнинская (нечётная сторона) от ул. Таватуйской до ул. Миномётчиков далее промышленная зона до железнодорожного полотна; ул. Миномётчиков, от ул. Сортировочная, до железнодорожного пешеходного моста; ул. Сортировочная (чётная сторона) от ул. Миномётчиков до ул. Таватуйская; ул. Таватуйская (нечётная сторона) от ул. Сортировочная до ул. Надеждинская

Исаков Валерий Николаевич 8-962-317-96-49, 366-40-90 ул. Таватуйская (нечётная сторона), от ул. Сортировочная до ул. Маневровая; ул. Сортировочная(нечётная сторона) от ул. Миномётчиков, до ул. Таватуйская; ул. Миномётчиков(четная сторона) до пешеходного моста, промышленная зона (до Набережной Верх-Исетского пруда от ул. Сортировочной, до ул. Маневровая; ул. Маневровая (чётная сторона) от ул. Миномётчиков до Таватуйская

Хозяинова Татьяна Константиновна 8-962-317-96-51 ул.Таватуйская (чётная сторона) от ул.Бебеля до ул.Маневровой; ул.Маневровая(четная сторона) от ул. Таватуйская до Серовского тракта; далее вдоль железнодорожного полотна до Белеля; от ул. Бебеля (нечётная сторона) от ул. Автомагистральная до ул.Таватуйская

Зимулькин Сергей Викторович 370-54-14, 8-962-31-79-646 ул. Маневровая (нечётная сторона) от ул. Технической до Серовского тракта; ул. Техническая (четная сторона) от Маневровой до ул. Расточной; ул. Расточная (нечетная сторона) от ул. Техническая до ул. Билимбаевская; ул. Билимбаевская (нечётная) от ул. Расточная до ул. Ангарская; от пересечения ул. Шувакишная и Ангарская до ул. Автомагистральная

Трифонов Алексей Иванович 89623179653, 89623179653 ул. Техническая (четная сторона) от ул. Ангарская до ул. Расточная; ул. Расточная (нечётная сторона) от ул. Технической до ул. Билимбаевская; ул. Билимбаевская (нечётная сторона) от ул. Расточная до ул. Ангарской; ул. Ангарская (четная сторона) от ул. Билимбаевская до ул. Техническая