Жаловаться на скользкие тротуары нужно квартальным инспекторам. Полный список квартальных Екатеринбурга
26 октября 2016, 11:55 / Земства
Екатеринбуржцы могут обратиться к квартальному инспектору, если на дороге встретятся плохо убранные или необработанные мелкофракционным щебнем участки. Он вправе вынести предписание за плохое качество уборки территории.
"Областная газета" публикует список квартальных инспекторов Екатеринбурга.
Квартальные Верх-Исетского района.
ФИО
Контакты
Границы имущественного комплекса
Габтрахманов Марсель Равильевич
8-900-215-15-61,
289-46-50
От Бебелевского моста вдоль железной дороги до ул. Черепанова, 23. От ул. Черепанова,23 по ул. Черепанова до перекрестка с ул. Готвальда, с ул. Готвальда до ул. Одинарка ул. Одинарка от перекрестка с ул. Готвальда до перекрестка с ул. Колмогорова. От ул. Колмогорова, 67 до перекрестка с ул. Готвальда ул. Опалихинская от перекрестка с ул. Готвальда до перекрестка с ул. Бебеля. ул. Бебеля от перекрестка с ул. Опалихинской до Бебелевского моста
Авдашкина Наталья Юрьевна
8-900-215-15-62,
289-46-50
От Контролеров,19 до железной дороги. Вдоль железной дороги до Бебелевского моста. Бебеля от Бебелевского моста до перекрестка с Опалихинской. Опалихинская от перекрестка с Бебеля до перекрестка с Готвальда. Колмогорова от перекрестка Готвальда с Опахалинской до Колмогорова, 54а. от Колмогорова, 54а по Перовской к набережной р. Исеть. По левому берегу р. Исеть до Верх-Исетского пруда. По северному берегу Верх-Исетского пруда до Контролеров,19.
Комарович Николай Александрович
8-900-21-51563,
289-46-50
Пр. Ленина,33- пр. Ленина, 5. ул. Московская,29 - ул. Московская,1. ул.Челюскинцев от ул. Московской,1 – до ул. Ельцина, 1а. Набережная Рабочей Молодежи от ул. Ельцина, 1а – до пр. Ленина, 33
Полуяхтов Валентин Евгеньевич
8-900-215-15-64,
289-46-50
Верх-Исетский бульвар от пр. Ленина,1 до Верх-Исетского бульвара,20. Крылова от Верх-Исетского бульвара, 20 до Кондратьева,23. От Перовской по левому берегу р. Исеть до моста по Челюскинцев. Челюскинцев от Набережной Рабочей Молодежи, 45 до Челюскинцев,1. Московская от дома №2 до пр. Ленина,1
Козьмаев Фома Михайлович
+ 79002151565,
289-46-50
От перекрестка пр. Ленина с Московская по Репина до Репина,3. От Репина,3 до перекрестка Татищева с Пирогова. От Пирогова,2а - до Токарей,27. От Токарей, 27- до Кондратьева,13 . От Кондратьева,13 – до Кондратьева,23 . От Кондратьева,23 по мосту до Крылова, 2а. От Крылова,2а – до Крылова,4. Верх-Исетский бульвар,25 – до пр. Ленина, 5
Шабалин Николай Григорьевич
8-900-215-15-86,
289-46-50
Репина,3- до Репина,19. Токарей от Репина,19- до Токарей,29. Ключевская от Токарей,29 – до Ключевская,1а. Пирогова от Ключевской,1а – до Татищева,6 . От Татищева,6 до Репина,3
Яковлев Тимофей Юрьевич
+7 900 215 15 67,
289-46-50
Татищева,58 - Татищева,164. Татищева,164 – по берегу Верх-Исетского пруда – до Кондратьева,13. Кондратьева,13 – до Татищева,30
Мищенко Сергей Михайлович
8-900-215-15-68,
289-46-50
Крауля,74 – Крауля ,44 (включая проезжую часть улицы). Викулова,37/1 – Викулова,31. Татищева,77 – Татищева,53. Токарей,44 - Токарей,50/1.
Сафиуллин Ильдар Зайнашевич
89002151569,
89002151569
Репина от Токарей,68 – до Металлургов, 4а. Металлургов,4а до Металлургов, 24а. Металлургов ,24а – до Крауля, 69. Крауля,69 – до Крауля, 51. Токарей от Крауля,51 – до Токарей, 68
Кашков Николай Николаевич
8-900-215-15-70,
289-46-50
Крауля от Викулова,38а –до Крауля, 82. Рабочих от Крауля,82 – до Ключевской,138. Ключевской,138 – Танкистов,13. Танкистов,13 – Татищева,173. Татищева,173 - Татищева,105. Викулова от Татищева,105 – до Викулова, 38а
Русинов Игорь Юрьевич
8-900-215-15-72,
289-46-50
От перекрестка Репина- Металлургов ( нечетная сторона) до Московского тракта(исключая проезжую часть). От Московского тракта ( ул. Светлореченская)– до Объездной дороги. От перекрестка ул. Светлореченской по Объездной дороге до Ново-Московского тракта (включая проезжую часть). От перекрестка Ново-Московского тракта с Объездной дорогой. По Ново-Московскому тракту до перекрестка ул. Металлургов с ул.Репина (включая проезжую частьдороги по разделительному ограждению).
Олисов Олег Вячеславович
8-900-215-15-73,
8(343)289-46-50
Металлургов, 60 - до поста ГАИ, от поста ГАИ до Старомосковского тракта, от Старомомсковского тракта по дорогое на очистные сооружения до берега Верх-Исетского пруда, по правому берегу Верх-Исетского пруда до Танкистов, 2, от Танкистов, 2 до Танкистов, 18, до Красных зорь, 174, от Красных Зорь, 174 до Металлургов, 60
Желтышева Елена Сергеевна
+7 900-215-15-78,
289-46-50
Московская, 12 - Большакова, 159 - Белореченская,8 - Белореченская,10 - до пер. Встречный 14 – до Репина,32/1 - до Репина,3
Кузнецова Ксения Алексеевна
8-900-21-51-575,
289-46-50
ул. Ясная, 2 (четная сторона, включая проезжую часть) до ул. Ясная,38. ул.Волгоградская (четная сторона, исключая проезжую часть) от ул. Ясная,38 до ул.Белореченская,29. ул. Белореченская,29 до ул. Посадская,24 (Белореченская,29 до перекрестка Шаумяна включая проезжую часть до газона, от Шаумяна до Посадской включая проезжую часть до трамвайных путей, нечетная сторона). ул.Посадская.24 (четная сторона, включая проезжую часть и сквер) до ул.Ясная,2.
Неустроев Владимир Васильевич
8-929-212-72-65,
8(343)289-46-50
Ясная - Бардина - Серафимы Дерябиной - пер. Встречный - Белореченская,12а - Шаумяна до Волгоградская,189 - Волгоградская,185
Чурина Татьяна Анатольевна
8-900-215-15-87,
289-46-50
Серафимы Дерябиной, 30 - Зоологической,7г до Объездной дороги - до Светлореченской - Репина
Вайсалов Альберт Салимович
8-922-149-0297,
289-46-50
Чусовское озеро, Палкинский торфянник
Квартальные Ленинского района
ФИО
Контакты
Границы имущественного комплекса
Демченко Мария Ринатовна
8-962-317-97-13
Ленина, Малышева, Московская, р. Исеть
Фатхутдинова Наталья Владимировна
+7 962 317 97 15
Ленина, Р. Люксембург, Куйбышева, р. Исеть
Сергеева Ираида Витальевна
89623179708,
89623179708
Малышева, Вайнера, Куйбышева, Московская
Кузьмин Игорь Игоревич
8-962-317-97-09,
8-962-317-97-09
Малышева, Вайнера, Куйбышева, р. Исеть
Ордынская Лариса Леонидовна
8-962-317-97-05,
8-962-317-97-05
Московская, Куйбышева, р. Исеть, Тверитина, 8 марта, Декабристов
Пиягин Егор Владимирович
8(962)3179712,
(343)371-62-81
Тверитина, 8 марта, Фрунзе, Машинная, р. Исеть
Матросова Татьяна Валентиновна
89623179719,
89623179719
Декабристов, 8 марта, Московская, Фрунзе
Соловьёва Валентина Васильевна
+79623179721,
+79623179721
Фрунзе, 8 марта, Московская, Щорса
Шахматова Елена Георгиевна
89623179724,
89623179724
Фрунзе, Машинная, р.Исеть, Щорса, 8 марта
Брижак Светлана Николаевна
8 962-317-97-06,
(343) 371-62-84
Щорса, Серова, Островского, Волгоградская, Амундсена
Паньшина Светлана Геннадьевна
8962-317-97-10,
371-62-84
Волгоградская, Московская, Объездная, Амундсена
Куминова Юлия Владимировна
89623179703,
89623179703
Громова, Бардина, Амундсена, Онуфриева
Деревянкина Валентина Георгиевна
+7(962)-317-97-18
С.Дерябиной, Ак.Бардина, Громова, Н.Онуфриева
Санталов Алексей Владимирович
8-962-317-97-14,
371-62-81(84)
Ясная, Волгоградская, Амундсена, Бардина
Хан Анна Михайловна
+79623179702,
(343)371-62-84
Краснолесья, Вонсовского, Исследователей, Лесопарк
Фордуй Вячеслав Петрович
8-962-317-97-16,
371-62-81(84)
Пос. Совхозный
Квартальные Кировского района
ФИО
Контакты
Границы имущественного комплекса
Шадрина Светлана Владимировна
89623179636,
3505717
пр. Ленина – ул. Горького – ул. Дзержинского – ул. Толмачева – по границе района от ул. Толмачева до ул. Карла Либкнехта – ул. Карла Либкнехта – ул. Шевченко – ул. Луначарского
Синельникова Евгения Сергеевна
8-962-317-96-38,
350-75-81
пр. Ленина – Луначарского – Шевченко – Восточная – Шарташская – Бажова – Первомайская – Кузнечная
Гуров Михаил Вячеславович
89623179630,
350-57-52
Уральская – Блюхера – Восточная – Солнечная – Смазчиков – пер. Трамвайный – Маяковского
Дзюба Дмитрий Валерьевич
89623179633,
350-57-51 (52)
Уральская – Блюхера – Данилы Зверева – Сулимова – Омская – Маяковского
Курбатова Алена Ивановна
8-962-317-96-23,
350-57-52
Омская – Основинская – по границе района – Учителей – по границе района до Волховской – по границе района до Камчатской – по границе района до Блюхера – Данилы Зверева – Сулимова
Калашников Петр Викторович
+7 962-317-96-22,
350-75-81
Блюхера – Комсомольская – Первомайская – по границе района до путепровода Блюхера – от путепровода по границе района до Блюхера
Вельгоша Николай Владимирович
89623179620,
350-57-51 (52)
Комсомольская – Первомайская – Восточная – Блюхера
Логинов Анатолий Петрович
8-902-263-64-59,
8-962-317-96-29
Восточная – Первомайская – до границы района – Малышева – по границе района до пр. Ленина
Байбатыров Вадим Павлович
8-962-317-96-28,
350-57-17
Малышева – Коминтерна – Педагогическая – Библиотечная – Комсомольская – по границе района до Вишневой – Вишневая – по границе района до Малышева
Попов Денис Сергеевич
89623179639,
350-57-52
Малышева до ж/д путей (Егоршинский подход) – по границе ж/д путей до путепровода Калиновской развязки – от путепровода по границе района до Комсомольской – Комсомольская – Библиотечная – Мира – Педагогическая – Коминтерна
Полежаев Максим Леонидович
89623179635,
(343)350-57-52
Малышева до Егоршинский, подход – по границе развязки до Высоцкого – Высоцкого – 40 лет Комсомола до Новгородцевой – от Новгородцевой до путепровода Сибирский тракт Дублер – Сибирский тракт Дублер – по границе района (вдоль Егоршинский подход) до путепровода Малышева
Байрамова Любовь Борисовна
89623179632,
350-57-51
Высоцкого – дорога на Новосвердловскую ТЭЦ до развязки Кольцевой дороги (ЕКАД) – от развязки по Кольцевой дороге (ЕКАД) – по границе района до Сибирский тракт Дублер – Сибирский тракт Дублер до развязки 40 лет Комсомола – 40 лет Комсомола
Ионкин Вадим Александрович
+79623179625,
350-75-81
пос. Пески вдоль акватория оз. Шарташ до Фабричной– от Фабричной вдоль акватория оз. Шарташ до Проезжая, 172/2 – Проезжая – Трудовая – Березовский тракт – Барьерная
Шишкин Андрей Викторович
+7(962)317-96-31,
350-57-52
пер. Укромный – проезд до границ района (ж/д станция Близкий), посёлок. "Калиновка", Проезжая – Губахинская – Трудовая - Березовский тракт
Масленко Юрий Николаевич
пер. Укромный – проезд до границ района (ж/д станция Близкий) – Норильская – проезд до границ района (ж/д станция Аппаратная)– Проезжая
Квартальные Орджоникидзевского района
ФИО
Контакты
Границы имущественного комплекса
Швалёва Татьяна Николаевна
8-962-317-96-84,
8-962-317-96-84
40 лет Октября от перекрёстка с ул. Культуры до ул. Машиностроителей через территорию УЗТМ до южной границы района-по границе района на запад и север до пересечения с Серовским трактом – по ж.д. ветке до оси ул. Культуры – по оси ул. Культуры до ул. 40 лет Октября.
Нырковский Николай Борисович
8-962-317-96-95,
8(343) 331-64-42
Ул. Коммунистическая от перекрёстка с ул. Бакинских комиссаров- по продолжению оси ул. Коммунистической до кольцевой дороги-по кольцевой дороге до Серовского тракта-по Серовскому тракту на юг до ж/д ветки-по ж/д ветке на север до оси ул. Культуры-по оси ул. Культуры до Бакинских комиссаров- ул. Бакинских комиссаров до ул. Коммунистической.
Созинов Михаил Валерьевич
8-962-317-96-91
Ул. Бакинских Комиссаров от ул. Культуры до Ур. рабочих- ул. Уральских рабочих до ул. 40 лет Октября- ул. 40 лет Октября до ул. Культуры-ул. Культуры до ул. Бакинских комиссаров
Будкевич Илья Эдуардович
89623179688
Ул. Бакинских комиссаров от ул. Коммунистической до пр. Космонавтов-пр. Космонавтов до ул. Ильича- ул. Ильича до Восстания- ул. Восстания до ул. Индустрии – ул. Индустрии до ул. Коммунистической-ул. Коммунистическая до ул. Бакинских комиссаров
Бызов Анатолий Иванович
Пр. Космонавтов от ул. Ильича до ул. Победы-Ул. Победы до ул. Индустрии- Ул. Индустрии до ул. Восстания - ул. Восстания до ул. Ильича.
Гущин Константин Александрович
8-962-317-96-76,
331-64-42
Пр. Космонавтов от ул. Победы до ул. Турбинной – на запад по южной границе района до оси ул. Орджоникидзе - по оси улицы Орджоникидзе на север через территорию УЗТМ до восточного края площади Первой пятилетки – по ул. Ильича до ул. Победы
Зинчук Николай Николаевич
8-962-317-96-82
Ильича – Победы – 40 лет Октября - Кировоградская
Долгополов Артур Сергеевич
89623179692,
89623179692
Ул. Кировоградская от ул. 40 лет Октября до ул. Ильича – ул. Ильича до площади Первой пятилетки (включая территорию площади I пятилетки) – по оси пр. Орджоникидзе через территорию УЗТМ на юг до южной границы района – по южной границе на запад до оси ул. 40 лет Октября - по оси улиц 40 лет Октября до ул. Машиностроителей – по улице 40 лет Октября до ул. Кировоградской
Вардугин Артем Юрьевич
8-962-317-96-89,
8-962-317-96-89
Ул. Бакинских Комиссаров от ул. Уральских рабочих до ул. Коммунистической – ул. Коммунистическая до ул. Индустрии – ул. Индустрии до ул. Победы – ул. Победы до ул. 40 лет Октября- 40 лет Октября до ул. Уральских рабочих- ул. Уральских рабочих до ул. Бакинских комиссаров
Серебрянский Руслан Валерьевич
8-962-317-96-85
Ул. Фронтовых бригад от ул. Шефской до ул. Норильской- по ул. Норильской до восточной границы района – восточная граница района до пересечения с осью переулка Крапивный – по переулку Крапивному до ул. Ползунова – по ул. Ползунова до улицы Краснофлотцев - по ул. Краснофлотцев до ул. Шефской- по ул. Шефской до ул. Фронтовых бригад
Костромин Александр Дмитриевич
Краснофлотцев-Бабушкина-Фронтовых бригад-Шефская
Белоголовый Юрий Святославович
8-962-317-96-80,
331-64-42
пр. Космонавтов- Красных Командиров - Бабушкина- Фронтовых бригад
Порядин Денис Владимирович
8-962-317-96-77
Краснофлотцев-Бабушкина-Красных Командиров- Шефская
Овчинников Игорь Станиславович
8-962-317-96-97
Шефская-Красных Командиров-Ползунова - Краснофлотцев
Баранов Николай Витальевич
+7 962 317 96 90,
343 331 64 42
Ул. Шефская от улицы Красных Командиров до ул. Фрезеровщиков- ул. Фрезеровщиков до ул. Ползунова- ул. Ползунова до ул. Красных Командиров-ул. Красных Командиров до ул. Шефской
Крестьянинов Владимир Тимофеевич
8-962-317-96-75
Космонавтов - ул. Старых Большевиков - Фрезеровщиков-Шефская - Красных Командиров
Лесных Мария Алексеевна
8-962-317-96-7
Космонавтов - Шефская - Фрезеровщиков - Старых Большевиков
Лебедев Андрей Валерьевич
8-9623179698,
331 -6442
Ул. Шефская от пр. Космонавтов до ул. Фрезеровщиков -Фрезеровщиков до Крапивного переулка- по оси пер. Крапивного до восточной границы района- по восточной границе района до оси ул. Чуцкаева- по Чуцкаева до пр. Космонавтов- пр. Космонавтов до ул. Шефской (на юг)
Евстигнеев Максим Иванович
8-962-317-96-94,
8-962-317-96-94
Ул. Бакинских Комиссаров от пр. Космонавтов до ул. Коммунистической- ул. Коммунистическая до западной границы района- по западной границе района на северо-восток до улицы Чуцкаева – по Чуцкаева до пр. Космонавтов- по пр. Космонавтов на юг до ул. Бакинских Комиссаров
Квартальные Чкаловского района
ФИО
Контакты
Границы имущественного комплекса
Шафигуллина Галина Владимировна
+7962-317-96-18,
210-71-71
Щорса, 8 Марта, Южная, Островского, Серова
Щелконогова Ирина Олеговна
+7-962-317-96-02,
+7-(343)-210-71-71
Щорса, Белинского, Фучика, 8 Марта
Талашманов Андрей Владимирович
+7-962-317-96-03,
+7(343) 210-71-71
Островского, Южная, 8 Марта, Ю.Фучика, Белинского, Объездная автодорога, Московская
Сироткина Лариса Сергеевна
+7-962-317-96-06,
+7-(343)-210-71-71
П.Лумумбы, Объездная автодорога, Смоленская, Монтёрская, Титова, Братская, Военная, Дорожная
Кинёв Андрей Анатольевич
+7-962-317-96-05,
+7-(343)-210-76-10
Военная, П.Лумумбы, Новосибирская 2-я, Умельцев, Окраинная, Дорожная
Андреев Вадим Владимирович
+7(962)-317-96-08,
+7(343) 210-71-71
Братская, Титова, Монтёрская, Смоленская, Селькоровская, Агрономическая, пер. Сухумский, пер. Малахитовый, Новосибирская 2-я, Зенитчиков
Михайлов Андрей Николаевич
+7-962-317-96-04,
+7-(343)-210-76-10
пер. Малахитовый, пер. Сухумский, Селькоровская, Окружная, Новосибирская
Шаймухаметова Елена Александровна
+79623179609,
210-71-71
ул.Окружная (с промзоной), ул.Селькоровская, ул.Бисертская, ул.Уфалейская, ул.Новоспасская, ул.Степная, ул.Ковыльная, ул.Базальтовая, Полевской тракт, пер.Энергетиков, ул.Ольгинская
Поспелов Евгений Павлович
+7(962)-317-96-19,
210-71-71
ул.Селькоровская,ул.Новинская,ул.Походная, Елизаветенское шоссе, ул. Новостроя, ул. Плодородия, ул. Бисертская,
Шинкаренко Владимир Анатольевич
8-962-317-96-13,
+7-(343)-210-76-10
Межевая, Щербакова, пер. Дунитовый, Лыжников, Походная, Новинская
Никитина Светлана Константиновна
+7-967-907-12-85,
+7-(343)-210-76-10
ул.Щербакова, ул.Краснопрудная, пер.Половодный, Уктусский лесопарк, береговая линия р. Патрушиха
Кравцов Василий Николаевич
8 962 317 96 11,
210-76-10
Левый берег реки Исеть, пересечения путепровода на Кольцовском тракте с ЛЭП железнодорожного полотна, пересечения края проезжей части Кольцовского тракта с улицей Алтайской, пересечение улицы Алтайская (дом №70) границей лесного массива, пресечение границ лесных массивов по улице Рощинская (дом 74).
Буслаев Максим Станиславович
+7-967-907-12-52,
+7-(343)-210-76-10
Нижнисетск 1, Рудный, ул. Краснопрудная, ул. Пархоменко, ул. Стаханова, пер. Половодный, ул. Караванная, ул. Адмирала Ушакова, ул. Круговая.
Кондрин Дмитрий Анатольевич
+7(962)-317-96-10,
+7-(343)-210-76-10
ул. Грибоедова, ул.Пархоменко, ул. Стаханова, лесаполоса, Челябинский тракт 17 км., Большая кольцевая автодорога, правый берег реки Исеть.
Бадич Денис Дмитриевич
8-962-317-96-14,
8-962-317-96-14
Кольцовский тракт, Большая кольцевая дорога, ул. Черниховского, ул. Инженерная, ул.Грибоедова, левый берег Нижнеисетского пруда, ул. Алтайская
Кузьмин Валерий Александрович
+79679071253, +7(343)2107610
ул.Грибоедова, ул.Инженерная, ул.Черняховского, мост на Кольцевой дороге (ЕКАД) 5 км, граница Аэропорта, береговая линия р.Исеть,
Селедкова Светлана Сергеевна
+7-962-317-96-15,
+7-(343)-210-71-71
пос. Шабровский, ст. Сысерть, 50 Пикет, пос. Приисковый
Казаковцева Ольга Сергеевна
+7-(343)-210-71-71,
+ 7-(343)-210-71-71
п. Полеводство, п. Зелёный бор
Квартальные Железнодорожного района
ФИО
Контакты
Границы имущественного комплекса
Криницина Елена Радатовна
370-54-14,
8 962 317 9640
Микрорайон посёлок Северка, Палкино, Шувакиш.
Макаров Сергей Дмитриевич
8-962-317-96-41
ул. Я.Свердлова, четная сторона от ул. Шевченко до ул. Челюскинцев; ул. Челюскинцев, четная сторона от ул. Я.Свердлова до пер.Трамвайный; ул. Восточная, обе стороны (граница с Кировским районом) от ул. Челюскинцев, до ул. Шевченко. Пр. Космонавтов, до пер. Трамвайный (четная сторона); ул. Шевченко (нечетная сторона) от ул. Восточная до ул. Свердлова.
Мормылёв Павел Сергеевич
8-962-317-96-42,
370-54-14
ул. Свердлова (от ул. Челюскинцев до ул. Н. Никонова (нечетная сторона); ул. Н. Никонова (до ул. Толмачева); ул. Толмачева (до ул. Дзержинского, набережная реки Исеть); от ул. Дзержинского (Набережной, до моста по ул. Челюскинцев); ул. Челюскинцев (от моста границы с Верх-Исетским районом до ул. Свердлова (четная сторона).
Ворочев Сергей Леонидович
89097014333,
370-54-14
ул. Челюскинцев от пр.Космонавтов(нечетная сторона) до ул. Набережная Рабочей молодёжи(граница с Верх-Исетским районом), далее до Набережной р. Исеть, вдоль д.№1 по ул. Одинарка, до №54-56 по ул. Колмогорова, четная сторона ул. Одинарка, до ул. Готвальда; ул. Готвальда (четная сторона от ул. Одинарка), до пересечения с ул. Черепанова и далее вдоль железнодорожного полотна до пр. Космонавтов.
Захарова Елена Геннадьевна
+79623179643,
89623179643
ул. Артинская, вдоль дома № 24 до железнодорожного полотна; ул. Армавирская(четная сторона)от ул. Артинская (проложение) – ул. Завокзальная до проспекта Космонавтов; пр. Космонавтов(нечетная сторона) от ул. Завокзальная до железнодорожного полотна далее вдоль железнодорожного полотна.
Суставов Евгений Сергеевич
89623179652,
370-54-14
ул. Бебеля (чётная сторона) от железнодорожного полотна до ул. Пехотинцев; ул. Пехотинцев (чётная сторона) от ул. Бебеля до железнодорожного полотна (до ул. Уральских командиров); вдоль железнодорожного полотна через пл. Виз до ул. Бебеля.
Александров Николай Викторович
+79623179647
ул. Бебеля(четная сторона) от ул. Пехотинцев до железнодорожного полотна; Далее вдоль железнодорожного полотна до пересечения с Пехотинцев; ул. Пехотинцев (нечётная сторона) от железнодорожного полотна до ул. Бебеля.
Куркин Вадим Игоревич
370-54-14,
89623179654
ул. Таватуйская (нечётная сторона), от ул. Бебеля до ул. Надежденская (чётная сторона); ул. Надеждинская (чётная сторона ) от ул. Таватуйская до ул. Миномётчиков; ул. Миномётчиков, до железнодорожного полотна; ул. Бебеля от железнодорожного полотна до ул. Таватуйская
Степанов Егор Анатольевич
8-962-31-79-648,
8-962-31-79-648
ул. Надежнинская (нечётная сторона) от ул. Таватуйской до ул. Миномётчиков далее промышленная зона до железнодорожного полотна; ул. Миномётчиков, от ул. Сортировочная, до железнодорожного пешеходного моста; ул. Сортировочная (чётная сторона) от ул. Миномётчиков до ул. Таватуйская; ул. Таватуйская (нечётная сторона) от ул. Сортировочная до ул. Надеждинская
Исаков Валерий Николаевич
8-962-317-96-49,
366-40-90
ул. Таватуйская (нечётная сторона), от ул. Сортировочная до ул. Маневровая; ул. Сортировочная(нечётная сторона) от ул. Миномётчиков, до ул. Таватуйская; ул. Миномётчиков(четная сторона) до пешеходного моста, промышленная зона (до Набережной Верх-Исетского пруда от ул. Сортировочной, до ул. Маневровая; ул. Маневровая (чётная сторона) от ул. Миномётчиков до Таватуйская
Хозяинова Татьяна Константиновна
8-962-317-96-51
ул.Таватуйская (чётная сторона) от ул.Бебеля до ул.Маневровой; ул.Маневровая(четная сторона) от ул. Таватуйская до Серовского тракта; далее вдоль железнодорожного полотна до Белеля; от ул. Бебеля (нечётная сторона) от ул. Автомагистральная до ул.Таватуйская
Зимулькин Сергей Викторович
370-54-14,
8-962-31-79-646
ул. Маневровая (нечётная сторона) от ул. Технической до Серовского тракта; ул. Техническая (четная сторона) от Маневровой до ул. Расточной; ул. Расточная (нечетная сторона) от ул. Техническая до ул. Билимбаевская; ул. Билимбаевская (нечётная) от ул. Расточная до ул. Ангарская; от пересечения ул. Шувакишная и Ангарская до ул. Автомагистральная
Трифонов Алексей Иванович
89623179653,
89623179653
ул. Техническая (четная сторона) от ул. Ангарская до ул. Расточная; ул. Расточная (нечётная сторона) от ул. Технической до ул. Билимбаевская; ул. Билимбаевская (нечётная сторона) от ул. Расточная до ул. Ангарской; ул. Ангарская (четная сторона) от ул. Билимбаевская до ул. Техническая
Джурмий Николай Иванович
+7 962 317 9656,
366-40-90
ул. Ангарская от д. №165 по нечетной стороне до железнодорожного полотна, далее вдоль железнодорожного полотна до ДМБ№9
Квартальные Октябрьского района
ФИО
Контакты
Границы имущественного комплекса
Рассохина Зоя Николаевна
8962317663,
2611117
Ленина, 40-48; Луначарского, 134-200; Куйбышева, 75-99; Р. Люксембург, 1-51, 55; К. Либкнехта, 2-18
Исупова Светлана Николаевна
2611117,
261-11-17
Ленина 50-58; Восточная 60-96; Куйбышева 115-125; Бажова 183-185; К.Маркса 33; Луначарского 133-177а
Лаптева Нина Васильевна
8-962-317-96-66,
261-11-17
Куйбышева, 36-48г; Луначарского, 210-220; Тверитина, 34-46; Белинского, 76-54,83,85,91; Р. Люксембург, 52-66а, 57-75
Хисматуллин Вадим Ринатович
89623179669,
2611117
пл. Обороны; Луначарского, 181-217; К. Маркса, 40,50,60; Бажова, 189, 189а, 191-225, 162-174; Куйбышева, 78-60; Восточная, 158-176; Тверитина, 6-20
Горобец Константин Владимирович
2611117
жилой мкр-н на берегу р. Исеть у опт. Рынка; рынок Парковый; Тверитина 1-55; Восточная, 31-а, 31-39, 178 – 232; Ткачей, 8-20
Власова Татьяна Анатольевна
89623179664,
343-2611117
Щорса, 7-27; Машинная, 27-35а, 38-42/2;Переходный; Белинского, 143-165б
Шестаков Дмитрий Евгеньевич
261-11-17
Луганская, 1-23,23а, 2, 18-24, 48/1, 48/2-59/6; р-ка Луганская-Базовый; Белинского, 167-183
Кочкин Петр Юрьевич
89623179660,
2611117
ЦПКиО; Восточная, 25-51; Сибирский тракт, 2-до ж/д переезда, путепровод по Комсомольской; р-ка УГЛТУ; 31-57; Ткачей, 11,6; Мичурина, 230
Хазов Сергей Александрович
89623179665,
2611117
Комсомольская,80, 81; Коллективные сады: "Восток-1", "Восток-4", "Восток-5", "Ручей"; р. Мариупольская; Хрустальная, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
Фокин Андрей Александрович
+79623179670,
2611117
Ул. Латвийская,3-27; 2- 18; 31; ул. Прибалтийская,23-32,62, 31,33,13-21;Станция Исток; Завод УКЗ, ГТБ 36, Сибирский тракт 15км, р-ка УКЗ; автодорога от дублера Сибирского тракта до Бахчиванджи; р. Бухара-Урал
Оносов Вячеслав Алексеевич
8-962-317-97-38,
(343) 252-09-02
Латвийская, 20-26,36-44,37-45;51,53,59; Центральная, 9; Завод НКБ "Старт"; Прибалтийская, 22-32, 31/1,31/2,33,35; Карельская, 27-59,44-82; поселок Ржавец, 1823 км
Заостровных Андрей Владимирович
+79623179661
Варшавская, Ялунинская; Сажинская; Кольцовский тракт, 10 км; Хлебная; Новый; Зерновой; Низовой; Ст. Лечебная; Тихий; 11 км Сибирского тракта; Колодезный; Трубачева; Чистая; Бордюрная; Бирюзовая; Дерновой; Слободской; Добрянский
Захаров Дмитрий Данилович
89623179671,
+73432611117
Бахчиванджи, 8-26 (четная сторона); Ст. "Кольцово"; Бахчиванджи,1-23 (нечетная сторона); Старый Поселок,1-9;2-12; Арамильский тракт
Козлова Мария Вячеславовна
89623179662,
261-11-17
Испытателей; Горнистов; Петропавловская; 95 военный городок; ст. "Хуторята"; Крылатский; Новокольцовская; Трактовая; Реактивная; Опытная; Аграрная; Апрельская; Новоселов; Рейсовая; Боковой; Каркасный; Местный; Поселковый, Пильщиков; Звездный; Родниковый; Разъездный; Долинка; Кружевная; Заповедная; Ледниковая, Вековая, Корневой, Закатный; Туманный, Вербная; Обуховская, Раздольная; Ясеневая, Уютный
Токменин Святослав Валерьевич
89623179672
Главная; Овощная; Раздольная; Молочный; Земледелия; Специалистов; Троицкая, Прохладная; Привольная; Покровская; Рождественская; Ромашковый; Озерный, пос. Мостовка; Механизаторов; Святогорская; Запрудный; Вавилова; Фермерская; Медовая; Ремонтный; Сельская; Ольгинский кардон; пос Глубокое
Вдовченко Андрей Андреевич
252-09-02,
89623179658
Артема; Курганская; Сухой; Мопра; Сибирский тракт, 36, 40; Лагерная; Волчанский; Шолохова; Загородный; Уфимская; Лучевая; Радужная; Выходной; Каменотесов; Сибирский тракт, 63-107; Летняя; Безводный; Вязовая; Бурильщиков; Взрывников; Иткульский, Карьерная; Климовская; Крановщиков; Постовая; Пожарных; Поворотный; Режевской; Путевка; Кустовой; Каменный; коллективные сады "Хлебопродукты", "Гидра", "Гранит"; Кирпичный завод