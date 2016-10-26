В Нижнем Тагиле пройдёт лекция, посвящённая портретам и их истории

27 октября в 18:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (улица Уральская, 7) пройдет лекция "Души изменчивой приметы...", посвященная портретам из коллекции музея и их историям. Лекцию проведет Елена Ильина - заместитель директора по науке НТМИИ, искусствовед, член Союза художников России, член Ассоциации менеджеров культуры.

За каждым произведением стоит личность художника, судьба изображения, история страны. Одни истории забавные, другие любопытные – о том, как императрица "поменяла" цвет платья, помещица оказалась "разлученной" с мужем, художник "написал" картину после смерти… Третьи – строго научные. Четвертые – трогательные или даже трагические. А истории портретов – в первую очередь, истории людей – известных или забытых, реальных или выдуманных. Почему одни люди с портретов улыбаются, а другие грустят? В чем загадка их взгляда, позы, жеста, одежды, убранства помещения, где они находятся? Об этом будет рассказано в ходе лекции, ставшей частью уникального сайта-проекта "Истории от музейной коллекции города N... или "Сквозняк из прошлого".

Стоимость: 150 р. – взрослые, 100 р. – студенты и пенсионеры, 50 р. – школьники. О присутствии дирекция музея просит сообщить заранее по телефону (343 5) 25 26 47.