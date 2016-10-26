Обзор криминальной хроники среды, 26 октября

В Белоярском районе отец зарезал сына, вступившегося за мать.

Пьяные семейные разборки стали причиной гибели 37-летнего жителя Белоярского района Свердловской области: мужчина был убит собственным отцом. Как сообщает СУ СКР, отец и сын вместе распивали спиртное. 59-летний мужчина стал ругать свою жену, которая, управляя машиной, не сняла её со стояночного тормоза-"ручника". Сын начал защищать мать, в результате перепалка переросла в драку. Отец вооружился кухонным ножом, а сын табуретом. Младший участник происшествия получил ранения, несовместимые с жизнью и скончался. В настоящее время отец погибшего задержан, ему предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (убийство).

В Нижнем Тагиле задержали очередных преступников, воровавших у стариков.

Как сообщает ГУ МВД по Свердловской области, двое ранее судимых мужчин проникали в квартиры престарелых граждан, представляясь социальными работниками, принесшими полагающуюся пенсионерам денежную компенсацию. По информации полицейских, 90-летняя пенсионерка, проживающая на улице Циолковского, рассказала, как в её квартире появились два незнакомца. Один ждал в прихожей, а второй прошел на кухню. Напористый молодой человек под предлогом выдачи якобы причитающейся пожилой женщине выплаты вынудил её достать конверт со сбережениями и дать ему сдачу с 5000 рублей. Затем злоумышленник отвлёк внимание жертвы, а его подельник тем временем похитил 16 тысяч рублей. Пожилая женщина не обращалась в полицию и очень удивилась, когда на следующий день полицейские сами появились у нее дома и расспросили про визитеров. Тогда и выяснилось, что обманщики оставили потерпевшей купюру "билета банка приколов". Одним из задержанных оказался 32-летний гражданин, который в 2007 году за совершение кражи был приговорен судом к исправительным работам. Его 34-летний напарник дважды судим за совершение грабежей. Последний раз был осужден за тайное хищение чужого имущества и освободился из мест лишения свободы в марте 2015 года. В ряде случаев к совершению преступлений они привлекали знакомую, чтобы вызвать больше доверия у пенсионеров.

В Качканаре местный житель украл деньги с банковской карты собутыльника.

Суд приговорил жителя Качканара Дмитрия Пшеницына к 4 годам лишения свободы: мужчина похитил пластиковую карту у малознакомого собутыльника и, зная пин-код, завладел 53 тысячами рублей. Как следует из приговора, в конце августа мужчины совместно распивали спиртное, а потом пошли в магазин за добавкой, при этом собутыльник расплатился картой в присутствии Пшеницына. Тот запомнил пин-код, и, завладев картой, снял с неё сперва 40 тыс рублей, а затем некоторое время расплачивался ею, потратив ещё 13 тысяч рублей.

В Верхней Пышме бывший полицейский осуждён за избиение подозреваемого.

Бывший сотрудник полиции муниципального отдела МВД "Верхнепышминский" Андрей Подшивалов осуждён за превышение полномочий, насилие и причинение тяжкого вреда здоровью. Как сообщает прокуратура Свердловской области, в мае этого года Подшивалов, являясь сотрудником полиции, действуя совместно с двумя его знакомыми, в целях повышения показателей работы по линии раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, вывез из здания отдела полиции жителя Среднеуральска в лесной массив, расположенный вблизи деревни Коптяки, для выяснения обстоятельств относительно употребления и сбыта последним наркотических средств, а также для получения информации о лицах, употребляющих наркотические средства. В результате потерпевшему были нанесены телесные повреждения, в том числе - тупая травма груди, что является тяжким вредом здоровью. Подшивалов, ранее уволенный из МВД, вину признал, со следствием сотрудничал и был осуждён в особом порядке. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе и службе правоохранительных органов на срок 3 года. Уголовное дело в отношении сообщников экс-полицейского пока находится на рассмотрении в суде.