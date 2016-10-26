Изменилась структура правительства Свердловской области

В номере "Областной газеты" за 26 октября опубликован пакет документов о внесении поправок в Устав Свердловской области и изменении структуры областного правительства.

Напомним, речь идёт о том, что на Среднем Урале упразднена должность председателя регионального кабинета министров. Исполнение этих функций взял на себя губернатор. В структуру областного правительства теперь входят первые вице-губернаторы, заместители губернатора и отраслевые министры. Назначение первых заместителей главы региона будет проводиться при согласовании с Законодательным собранием Свердловской области.