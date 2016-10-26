"Светофор" оштрафован за установление лимита покупок

Владельцы магазина "Светофор" в Туринске оштрафованы за установление минимального лимита покупок. Директор магазина также подвергнут административному наказанию. Как было установлено в ходе проверки, торговая точка отказывалась обслуживать покупателей, набравших товара на сумму, меньшую 300 рублям.

- Установлено, что в магазине торговой сети "Светофор" был установлен минимальный лимит суммы покупки, согласно которому покупатели, желающие приобрести товар на общую сумму менее 300 рублей, не обслуживались, товары не продавались, - сообщила официальный представитель Облпрокуратуры Марина Канатова. - Действующие в магазине правила продажи товаров вынуждали граждан приобретать дополнительные товары, потребность в которых отсутствовала.

Между тем, это является прямым нарушением Закона о защите прав потребителей: запрещается при осуществлении продаж ставить условием приобретения одного товара приобретение другого.

На основании выявленных нарушений владелец магазина - ООО "Торгсервис-66" - оштрафовано на 10 тыс. рублей, директор магазина "Светофор" - на 1 тыс. рублей. Товары в магазинах сети в настоящее время отпускаются без установления ограничений.