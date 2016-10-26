Екатеринбурженка в инвалидном кресле приняла участие в Неделе моды в Москве

26 октября 2016, 10:33 / Общество

Диспетчер свердловского МЧС Анастасия Немец, передвигающаяся на инвалидном кресле, стала моделью Недели моды в Москве, прошедшей с 18 по 23 октября.

— Я во второй раз принимала участие в таком мероприятии. В первый раз — на весенней Неделе моды с 22 по 27 марта 2016 года, — рассказала "ОГ" Анастасия Немец. — Тогда я прошла кастинг. Сняла на видео репортаж о своей жизни и отправила в центр отбора моделей. После этого меня стали приглашать для участия в Неделе моды.

Екатеринбурженка представляла одежду немецкого брэнда "Barbara Schwarzer". Напомним, немецкий дизайнер Барбара Шварцер уже много лет страдает от заболевания, поразившего спинной мозг. Но она не перестала трудиться. Известный модельер многое делает для того, чтобы показать успешные примеры самореализации людей, передвигающихся на инвалидных креслах.

— Нынешней осенью мы ожидали приезда Барбары Шварцер в Москву, но, к сожалению, так и не удалось с ней встретиться. Надеюсь, что это получится в будущем, — пояснила Анастасия Немец.

На весеннюю Неделю моды в Москве екатеринбурженка ездила вместе с дочерью Светланой, которой уже 14 лет. На осеннем показе модных новинок Анастасия Немец вышла на подиум вместе с мужем Денисом.

— В показе "Я продолжаю идти. Сила любви" участвовали 16 супружеских пар, в 12 из которых были колясочники, — сообщила она. — Хорошо, что есть такой интеграционный показ, на который в качестве моделей приглашают людей с ограниченными возможностями. Нам, инвалидам, очень важно ощутить внимание общества. 

Фото: Оксана Заикина

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