ГУФСИН проведёт турнир памяти Сергея Багаева

28 октября в 10:00 в спортивном зале ДСЮШОР по самбо по адресу г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 8 (спортивный комплекс "Уралмаш") состоится VII турнир ГУФСИН по комплексному единоборству. Турнир посвящён памяти офицера-спецназовца свердловского ГУФСИНа Героя России Сергея Багаева, погибшего при освобождении Грозного от боевиков в 2000 году.

В турнире примут участие порядка 40 сотрудников учреждений ГУФСИНа России по Свердловской области.