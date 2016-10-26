Горадминистрация Екатеринбурга банкротит владельца бренда "Pizza Mia"

Администрация Екатеринбурга подала иск о признании банкротом компании "Фридей-Е", которой принадлежит бренд "Pizza Mia".

Как сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Свердловской области, такое заявление от администрации города поступило 24 октября 2016 года. Однако на сегодняшний день только назначен судья, изучающий вопрос, а само заявление официально к судебному производству не принято. У Арбитражного суда Свердловской области есть пять дней на то, чтобы определиться с процессуальным статусом заявления.