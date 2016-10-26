В Екатеринбург привезут мощи святого целителя Луки из Крыма

Мощи святителя Луки, архиепископа Крымского привезут в уральскую столицу из Свято-Троицкого монастыря города Симферополя в декабре, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Святыня будет находиться в екатеринбургском Свято-Троицком соборе (ул. Розы Люксембург, 57) с 6 по 11 декабря. Торжественная встреча состоится 6 декабря в 16:30. Мощам Луки Крымского смогут поклониться все желающие.

При жизни Лука Войно-Ясенецкий помогал заболевшим людям, он был хирургом, доктором медицинских наук, автором трудов по анестезиологии. Согласно поверью, прикосновение к мощам святителя и молитва может помочь побороть недуг.

Фото: Православие.ру