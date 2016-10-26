НПО автоматики собирает трамваи в Невьянске

Работы по комплексно-восстановительному ремонту трамвайных вагонов НПО автоматики организовало на своей производственной площадке в Невьянске, сообщили "ОГ" в пресс-центре компании.

— Никаких расширений мы пока не планируем. В Невьянске у нас уже существует производство со всей необходимой инфраструктурой. Сейчас оно будет выполнять ещё одну задачу, — рассказал руководитель пресс-центра компании Павел Кашпуров.

Напомним, НПО автоматики приступило к выпуску новых трамваев, устанавливаемых на старые тележки. Как отмечают на предприятии, такая схема способна удешевить стоимость предлагаемых на рынке аналогов в несколько раз. Машины уже проходят испытания в Магнитогорске.