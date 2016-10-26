Жители дома в Екатеринбурге сидят без воды из-за "неправильной" управляющей компании

В большинство квартир дома №60 на улице Малышева в Екатеринбурге уже почти неделю не поступает холодная вода. Об этом "Областной газете" сообщили жильцы дома. Несмотря на усилия, предпринимаемые управляющей компанией, решить проблему пока не удаётся. К тому же стало известно, что ситуацией воспользовались конкуренты - они заявляют, что вода появится, если жильцы перейдут под крыло "правильной" управляющей компании.

- Сегодня во дворе появились люди, которые ходили и объясняли жильцам, что "у вас левая УК, переходите к УК "Стандарт", тогда всё будет нормально", - сообщил председатель совета жильцов дома Дмитрий Трынов. По словам активиста, это шантаж, а используемые коммунальщиками технологии вообще выходят за рамки здравого смысла и норм права.

Между тем в Водоканале считают, что в "коммунальную войну" никто никого не втягивал, и вообще никто не затягивает сроки ремонта, тем более по указанным мотивам.

- Обследование показало, что причина снижения давления подачи ХВС - свищ на внутренних сетях, то есть уже в зоне ответственности управляющей компании, - сообщили в пресс-службе Водоканала. - Если УК не справляются своими силами, они могут обратиться в Водоканал с просьбой о помощи. Им, как правило, не отказывают, но это происходит в порядке очереди, без ущерба работам на тех сетях, на которых мы обязаны устранять аварии. В Екатеринбурге сейчас пиковый период сезонной аварийности. поэтому бригады в первую очередь работают по тем заявкам, где есть утечка и безводье.

Отметим, дом на Малышева, 60 до весны этого года находился под управлением УК ЖКХ Октябрьского района, но решением жильцов перешёл под управление компании "Лига ЖКХ". В связи с этим у жильцов начались проблемы, а активистам даже поступали угрозы. Апофеозом стал поджог автомобиля, принадлежащего старшему по дому.

Как ранее сообщалось, в УК "Стандарт" напрочь опровергают нечистоплотные методы конкурентной борьбы на рынке ЖКХ. Директор УК "Лига ЖКХ" Илья Сотонин, напротив, отметил, что подобная работа вполне укладывается в рамки происходящего.

- Скорее всего, задействованы какие-то личные связи, чтобы оказать давление на несговорчивых жильцов, - пояснил директор УК. - Однако удастся ли им убедить жителей дома снова поменять управляющую компанию - большой вопрос. Что касается смены данных управляющих компаний, названия которых здесь использовались, то за всеми ними стоят одни и те же люди.

Добавим, в минувший вторник, 25 октября, актив председателей ТСЖ и советов домов встретились с главой уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области полковником полиции Александром Мазаевым. Ранее ситуация с коммунальными разборками была взята на контроль полицейским руководством Екатеринбурга.