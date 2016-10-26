Екатеринбург и Махачкалу свяжет прямой авиарейс

В расписании аэропорта Кольцово появится новый рейс Екатеринбург — Махачкала, сообщил "Областной газете" директор по внешним коммуникациям авиагавании уральской столицы Дмитрий Тюхтин.

Лоукостер "Победа" запустит рейс с 5 ноября.

— Вылеты будут еженедельными, каждую субботу, — уточнил Тюхтин.

В настоящий момент авиабилеты на рейсы из Махачкалы в Екатеринбург уже поступили в продажу. Вылет из Махачкалы 5 ноября состоится в 10.50. Продолжительность полёта - 2.55. Стоимость билета варьируется в пределах 4,8 тыс. рублей.