Екатеринбург и Махачкалу свяжет прямой авиарейс

26 октября 2016, 12:25 / Общество

В расписании аэропорта Кольцово появится новый рейс Екатеринбург — Махачкала, сообщил "Областной газете" директор по внешним коммуникациям авиагавании уральской столицы Дмитрий Тюхтин. 

Лоукостер "Победа" запустит рейс с 5 ноября.

— Вылеты будут еженедельными, каждую субботу, — уточнил Тюхтин.

В настоящий момент авиабилеты на рейсы из Махачкалы в Екатеринбург уже поступили в продажу. Вылет из Махачкалы  5 ноября состоится в 10.50. Продолжительность полёта - 2.55. Стоимость билета варьируется в пределах 4,8 тыс. рублей. 

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