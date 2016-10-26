В России снова упал метеорит

Жители нескольких районов Бурятии и Иркутской области увидели падение небесного тела на Землю вечером 25 октября, сообщают Вести.ru.

По словам очевидцев, живущих в тысяче километров друг от друга, небо озарила яркая вспышка, после чего на Землю упало нечто.

- На видео виден полёт яркого болида. Это значит, что в атмосфере сгорело или рассыпалось тело весом от нескольких килограммов до тонны. Теоретически возможно выпадение на поверхность Земли от 1% до 4% от первоначальной массы небесного тела. Когда найдут выпавший кусочек по горячим следам, то назовут метеоритом, - прокомментировал ситуацию "ОГ" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Напомним, в прошлом году в октябре метеорит упал в этом же регионе в озеро Байкал. В феврале 2013 года жители Свердловской, Тюменской, Курганской и Челябинской областей также стали очевидцами падения небесного тела на Землю.