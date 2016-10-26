Олимпийская чемпионка Сиднея Ирина Зильбер стала послом Екатеринбурга на ЧМ-2018

Олимпийская чемпионка Сиднея по художественной гимнастике Ирина Зильбер стала послом Екатеринбурга как города-организатора чемпионата мира по футболу FIFA - 2018 в России, сообщает официальный портал чемпионата.

Фото: Владимир Васильев

Послы должны стать частью команды по подготовке и проведению мирового первенства, продвигать спорт и здоровый образ жизни, формировать положительный образ России и городов-организаторов ЧМ-2018, участвовать в официальных мероприятиях, говорится на официальном портале.

Напомним, ранее официальными послами Екатеринбурга как города-организатора чемпионата мира по футболу - 2018 стали выдающийся музыкант, композитор и драматург Александр Пантыкин и легенда российского рока Вячеслав Бутусов, гордость российского хоккея Павел Дацюк, игрок сборной России по футболу Олег Шатов, четырёхкратный олимпийский чемпион, пловец Александр Попов, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин.