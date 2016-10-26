Олимпийская чемпионка Сиднея Ирина Зильбер стала послом Екатеринбурга на ЧМ-2018

26 октября 2016, 12:53 / Спорт

Олимпийская чемпионка Сиднея по художественной гимнастике Ирина Зильбер стала послом Екатеринбурга как города-организатора чемпионата мира по футболу FIFA - 2018 в России, сообщает официальный портал чемпионата.

Фото: Владимир Васильев

Послы должны стать частью команды по подготовке и проведению мирового первенства, продвигать спорт и здоровый образ жизни, формировать положительный образ России и городов-организаторов ЧМ-2018, участвовать в официальных мероприятиях, говорится на официальном портале.

Напомним, ранее  официальными послами Екатеринбурга как города-организатора чемпионата мира по футболу - 2018  стали выдающийся музыкант, композитор и драматург Александр Пантыкин и легенда российского рока Вячеслав Бутусов, гордость российского хоккея Павел Дацюк, игрок сборной России по футболу Олег Шатов, четырёхкратный олимпийский чемпион, пловец Александр Попов, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин.

Ирина Зильбер выступала за сборную России с 1994 года. В 1998 и 1999 годах она становилась победительницей чемпионатов мира. На её счету также серебро чемпионата Европы - 1998. В 1999 году была удостоена звания "Заслуженный мастер спорта". На летних Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году Зильбер завоевала золотую медаль в групповых упражнениях.

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