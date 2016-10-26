Почти 200 тысяч свердловчан подали заявления на запись детей в школы и детсады через портал госуслуг

С начала нынешнего года 198,5 тыс. заявлений подали через портал госуслуг жители Среднего Урала на запись детей в первый класс школ и в детсады.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, именно в сфере образования электронные сервисы оказались наиболее востребованными. С начала 2016 года заявления на запись ребёнка в детский сад через портал госуслуг подали 119 тыс. свердловчан, а по поводу приёма в первый класс школы — 79,5 тыс. человек.

Кроме того, через портал госуслуг жители Среднего Урала нередко проверяют состояние пенсионных накоплений: подано свыше 52,4 тыс. заявлений. Весьма востребованы электронные услуги по оформлению путёвок в детские лагеря — подано 36,5 тыс. заявлений, по поводу штрафов ГИБДД — более 25 тыс. заявлений, по получению водительских удостоверений — почти 20 тыс. заявлений, по оформлению паспортов — 5,8 тыс. заявлений.