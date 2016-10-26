В Доме ребёнка при ИК-6 пройдут уроки йоги и шоу воздушных пузырей

27 октября в 11:00 в Доме ребёнка при женской исправительной колонии №6 (Нижний Тагил, улица Западная, 3А) пройдёт гуманитарная акция "Уроки йоги для осуждённых женщин-матерей", организованной членами Общественной наблюдательной комиссии Среднего Урала в рамках реализации социально значимого проекта "Солнечные зайчики из страны серых теней". Для мам малышей преподаватель валеопластики Екатеринбургского центра йоги проведёт мастер-класс по валеогимнастике. Для малышей члены международного Клуба королев Светлана Турович, Анастасия Бойко и Елена Ланге проведут "Шоу воздушных пузырей".

Для представителей СМИ будет организована экскурсия по учреждению. Аккредитация обязательна.