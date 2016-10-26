Смертность от туберкулёза на Среднем Урале снизилась на 22%

За январь-август 2016 года в Свердловской области зафиксировано снижение смертности от туберкулёза на 22% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Как пояснили в департаменте информполитики губернатора, это значит, что за первые восемь месяцев 2016 года в регионе умерли от туберкулёза на 109 человек меньше, чем год назад.