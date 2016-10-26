Смертность от туберкулёза на Среднем Урале снизилась на 22%

26 октября 2016, 13:39 / Общество

За январь-август 2016 года в Свердловской области зафиксировано снижение смертности от туберкулёза на 22% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Как пояснили в департаменте информполитики губернатора, это значит, что за первые восемь месяцев 2016 года в регионе умерли от туберкулёза на 109 человек меньше, чем год назад.

— Мы видим позитивную динамику снижения смертности. Во многом это стало возможным благодаря регулярной профилактической работе, проводимой специалистами областного противотуберкулёзного диспансера среди жителей Свердловской области. Напомню, раннее выявление заболевания помогает медикам сохранить жизнь пациента, — прокомментировал главврач Свердловского областного противотуберкулёзного диспансера Андрей Цветков.

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