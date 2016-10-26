В Екатеринбурге с начала года более 250 детей заболели сальмонеллёзом

В Екатеринбурге за 9 месяцев увеличилось количество заболевших сальмонеллёзом на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эпидемиологическая ситуация расценивается как крайне неблагополучная, сообщает Городской центр медицинской профилактики.

За 9 месяцев среди всех жителей Екатеринбурга зарегистрировано 524 случая сальмонеллёза. Доля заболевших детей до 14 лет составляет около 48%. У заболевших лиц при лабораторном обследовании в 91% выделена сальмонелла группы D - возбудитель пищевых сальмонеллёзов. В прошлом году за этот же период заболели 309 человек.

- По области, в среднем, ситуация аналогична: увеличилось количество заболевших сальмонеллёзом на 70%. Завтра пройдёт обсуждение этой темы на пресс-конференции в ТАСС в 12:00, - рассказала "ОГ" пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталия Лукьянцева.

Для профилактики пищевых сальмонеллёзов Городской центр медицинской профилактики рекомендует горожанам: