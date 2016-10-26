В Екатеринбурге с начала года более 250 детей заболели сальмонеллёзом
26 октября 2016, 14:11 / Общество
В Екатеринбурге за 9 месяцев увеличилось количество заболевших сальмонеллёзом на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эпидемиологическая ситуация расценивается как крайне неблагополучная, сообщает Городской центр медицинской профилактики.
За 9 месяцев среди всех жителей Екатеринбурга зарегистрировано 524 случая сальмонеллёза. Доля заболевших детей до 14 лет составляет около 48%. У заболевших лиц при лабораторном обследовании в 91% выделена сальмонелла группы D - возбудитель пищевых сальмонеллёзов. В прошлом году за этот же период заболели 309 человек.
- По области, в среднем, ситуация аналогична: увеличилось количество заболевших сальмонеллёзом на 70%. Завтра пройдёт обсуждение этой темы на пресс-конференции в ТАСС в 12:00, - рассказала "ОГ" пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталия Лукьянцева.
Для профилактики пищевых сальмонеллёзов Городской центр медицинской профилактики рекомендует горожанам:
- не касаться руками при разделке куриного мяса других продуктов, промыть под струей горячей воды с моющими средствами разделочные доски, ножи и тряпочки;
- использовать мясные фарши в день приготовления;
- не употреблять продукты риска в уличных точках приготовления пищи;
- есть только пищу, которая подаётся горячей;
- необходимо мыть и чистить все фрукты;
- размораживать мясные продукты необходимо в холодильнике или микроволновой печи без упаковки, но не в воде и не на батарее центрального отопления;
- варите яйца не менее 5 минут. Любителям яиц всмятку следует варить их вкрутую, а любителям глазуньи – прожаривать с двух сторон;
- помните, что срок хранения яйца начинается от даты, когда оно было снесено, а не от даты сортировки. В прохладном месте свежие яйца могут лежать до 2 месяцев. Спустя это время они пригодны только в вареном виде, для омлетов или для теста;
- в бистро остерегайтесь суши, кровавых ростбифов, пудингов, майонезов, подтаявших желе и салатов.