Появилась новая осенняя гигапиксельная панорама Екатеринбурга

На официальном портале Екатеринбурга обновилась гигапиксельная панорама города, состоящая из тысяч осенних фотографий. Пользователи Сети могут вблизи рассмотреть все центральные улицы города.

Снимки сделаны в осенний период с одной из самых живописных точек города - в районе улиц Белинского и Большакова. Съёмка проводилась с помощью летательного аппарата - квадрокоптера. Пользователи Сети получили возможность полюбоваться осенним Екатеринбургом в другом ракурсе и в двух режимах — дневном и ночном, на компьютере, планшете или телефоне.

Напомним, в сентябре посетители официального портала рассматривали летние виды уральской столицы.

Добавим, в этом году планируется также зимняя съёмка Екатеринбурга, нацеленная на повышение узнаваемости города в стране и за границей.

Фото: мэрия Екатеринбурга