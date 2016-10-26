Делегация тридцати свердловских промышленников прибыла в Киргизию
26 октября 2016, 14:41 / Экономика
Делегация, в которую входят представители более 30 предприятий Среднего Урала и ведущих вузов нашего региона, прибыла в Бишкек (Киргизия).
Как сообщает департамент информполитики главы региона, этот визит организован по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Возглавляет делегацию и.о. регионального министра международных и внешнеэкономических связей Андрей Соболев.
— Мы везём в Бишкек пакет экспортных и инвестиционных предложений, образовательных и гуманитарных инициатив, — прокомментировал Андрей Соболев перед отъездом.