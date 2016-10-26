Свердловские полицейские признали рост бандитизма в сфере ЖКХ

Ситуация на рынке ЖКХ и решение конфликтов вне рамок правового поля привлекли внимание полицейского руководства на уровне областного главка. В минувший вторник, 25 октября, с активом председателей ТСЖ и советов домов встретился начальник управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области полковник Александр Мазаев. В ходе общения руководитель признал факт роста бандитизма в сфере ЖКХ.

- Уголовным розыском признаётся факт разрастания бандитизма, - сообщил председатель совета собственников дома на Малышева, 60 Дмитрий Трынов. - В целом настрой следователей и главы угрозыска боевой и решительный. Постепенно появляются шансы на торжество правосудия, а с ними и наши надежды на справедливость. Главное, что прозвучало - это то, что все уголовные дела, в которых фигурирует сфера ЖКХ в целом и управляющие компании в частности, истребуют из ведения городской полиции и будут расследоваться главком. Это не только поджоги, но и другие действия злоумышленников.

Как отмечают общественники, особое внимание будет уделяться экономической составляющей преступной деятельности, которые могут соответствовать признакам уголовной статьи "о воспрепятствовании сделки".

Ранее "ОГ" сообщала, что в ночь на 12 октября в Екатеринбурге произошёл поджог сразу трёх автомашин, владельцами которых оказались активисты ЖКХ, ранее получавшие угрозы со стороны представителей тех или иных УК. После этого дело получило широкий резонанс, ситуацию с горящими авто взяло на контроль управление полиции города. Между тем в УМВД по Екатеринбургу продолжают утверждать: большинство поджогов происходит на бытовой почве. Тем временем передел рынка ЖКХ в Екатеринбурге продолжается, в ход идут не только угрозы и уничтожение имущества, но и другие методы давления на собственников, которых вынуждают сменить "управляшку".