На празднование 120-летия маршала Жукова в Екатеринбург приедедут гости из Болгарии

В начале декабря на мероприятия, посвящённые 120-летию со дня рождения легендарного маршала Георгия Жукова, на Средний Урал приедет делегация Союза ветеранов войн Болгарии.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, гости посетят военно-исторический музей Центрального военного округа и музей военной техники "Боевая слава Урала". Кроме того, они встретятся с воспитанниками Екатеринбургского суворовского военного училища Министерства обороны РФ. Запланирован ряд мероприятий совместно со свердловскими ветеранами Великой Отечественной войны.