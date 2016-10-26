Гипермаркет "СтройАрсенал" закрывается в Екатеринбурге
26 октября 2016, 15:37 / Экономика
В Екатеринбурге в ближайшее время закроется гипермаркет "СтройАрсенал", расположенный на улице Альпинистов, 85, сообщили "Областной газете" на условиях анонимности в группе компаний "Трест СКМ".
— В ближайшее время гипермаркет "СтройАрсенал" закроется. У компании серьёзные финансовые проблемы, много долгов. Идёт массовое сокращение персонала, — рассказал источник "ОГ".
Проблемы компании заметны и простым покупателям Екатеринбурга. Многие горожане заметили, что ассортимент продаваемых в гипермаркете товаров резко сократился — людей встречают пустые полки.
Сложности у группы компаний "Трест СКМ" начались несколько лет назад, во многом связанные с ростом конкуренции на рынке стройматериалов, отмечает источник "ОГ". В частности, международный ритейлер Леруа Мерлен открыл гипермаркет в Екатеринбурге около двух лет назад.
Группа компаний "Трест СКМ" работает на рынке строительных материалов с 1993 года. В настоящее время в составе компании 29 магазинов формата "СуперСтрой" и 3 гипермаркета "СтройАрсенал". Дополнительно один магазин "СуперСтрой" функционирует как франчайзинговый проект.
Магазины компании работают на рынках Екатеринбурга и Свердловской области, Челябинска и Челябинской области, Тюмени и Ханты-Мансийского автономного округа, Перми и Пермского края, Республик Башкортостан, Удмуртия и Татарстан. В компании работает около 1 500 человек.