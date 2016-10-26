На Среднем Урале утонул рыбак, провалившийся под тонкий лёд

26 октября 2016, 15:47 / Общество

В минувший вторник, 25 октября, был открыт печальный счёт погибшим на водах в зимний период свердловчанам. Как сообщили спасатели, трагедия произошла на реке Серге. Первым погибшим в этом сезоне стал любитель подлёдного лова.

Во вторник, 25 октября, 46-летний мужчина провалился в полынью во время рыбалки и утонул,  рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. В тот же день погибшего извлекли из воды водолазы Нижнесергинского поисково-спасательного отряда Службы спасения Свердловской области.

По информации заместителя начальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Свердловской области Ирины Каменных, на водоёмах Свердловской области местами уже началось установление ледяного покрова. Лёд ещё не набрал толщину, необходимую, чтобы выдержать вес взрослого человека.

Как отмечают в МЧС, безопасной считается толщина льда не менее 10 см. Если же возникла крайняя необходимость выхода на водоём, то спасатели рекомендуют обзавестись спасательными жилетами для собственной безопасности и верёвками для того, чтобы можно было оперативно оказать помощь другим тонущим.

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