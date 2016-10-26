В администрации Екатеринбурга расскажут о неделе моды

27 октября в 12:00 в администрации города Екатеринбурга (проспект Ленина, 24а, зал 501) состоится пресс-конференция, посвящённая открытию IX ART PLATFORM FASHION WEEK EKATERINBURG (НЕДЕЛЯ МОДЫ АРТ ПЛАТФОРМ ЕКАТЕРИНБУРГ).

В пресс-конференции примут участие:

замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка Владимир Юрьевич Боликов;

руководитель консалтинговой компании "Trend&Tendance" Людмила Командрэ;

дизайнер, президент Департамента моды Константин Томилов;

продюсер проекта ART PLATFORM FASHION WEEK EKATERINBURG Елена Богданова.

Проект занимает своё модное место в Екатеринбурге, как одно из самых профессиональных мероприятий, и вновь объединит дизайнеров, профессионалов и любителей моды на модных площадках города.

Задачи проекта продемонстрировать сезонные коллекции дизайнерских брендов, повысить интерес к авторской одежде у массовой аудитории, привлечь внимание инвесторов и региональные магазины к fashion-индустрии Екатеринбурга. Развивать культурные связи между Екатеринбургом и Парижем.