В администрации Екатеринбурга расскажут о неделе моды
26 октября 2016, 15:43
27 октября в 12:00 в администрации города Екатеринбурга (проспект Ленина, 24а, зал 501) состоится пресс-конференция, посвящённая открытию IX ART PLATFORM FASHION WEEK EKATERINBURG (НЕДЕЛЯ МОДЫ АРТ ПЛАТФОРМ ЕКАТЕРИНБУРГ).
В пресс-конференции примут участие:
- замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка Владимир Юрьевич Боликов;
- руководитель консалтинговой компании "Trend&Tendance" Людмила Командрэ;
- дизайнер, президент Департамента моды Константин Томилов;
- продюсер проекта ART PLATFORM FASHION WEEK EKATERINBURG Елена Богданова.
Проект занимает своё модное место в Екатеринбурге, как одно из самых профессиональных мероприятий, и вновь объединит дизайнеров, профессионалов и любителей моды на модных площадках города.
Задачи проекта продемонстрировать сезонные коллекции дизайнерских брендов, повысить интерес к авторской одежде у массовой аудитории, привлечь внимание инвесторов и региональные магазины к fashion-индустрии Екатеринбурга. Развивать культурные связи между Екатеринбургом и Парижем.
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