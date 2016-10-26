Неработающие мамы могут получить дополнительное пособие по уходу за детьми

В Свердловской области ведётся разработка законопроекта о выплате дополнительного пособия по уходу за ребёнком в возрасте от 1,5 до 3 лет для неработающих мам. Об этом сегодня заявил на заседании Клуба молодых политологов депутат Государственной думы РФ Александр Петров (партия "Единая Россия").

Клуб молодых политологов - открытая дискуссионная площадка для политически активной молодёжи Екатеринбурга.

Фото: Дмитрий Полянин