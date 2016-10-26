Евгения Куйвашева просят выделить на Среднем Урале ещё одну площадку для "Гонки героев"

Организаторы военно-спортивного состязания "Гонка героев" и Министерство обороны РФ обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой найти для этой эстафеты ещё одну площадку.

Как сообщает департамент информполитики главы региона, такое предложение появилось в связи с большой популярностью состязания.

Напомним, "Гонка героев" — это забег на дистанцию от 8 до 10 километров со сложнейшей полосой препятствий: траншеи, рвы, колючая проволока, висячие мосты, крутые спуски и экстремальные подъёмы. В Екатеринбурге это состязание обычно проходит на полигоне "Свердловский", но для растущего с каждым годом количества участников там становится тесновато.