"Единая Россия" планирует заняться яслями

- Партия обсуждает вопрос развития яслей. Этим, обращаю внимание, занимаются сегодня только в России и Белоруссии. Мы решили проблему детских садов для детей от 3 до 7 лет. Теперь нужно разработать программу по яслям, - заявил на заседании Клуба молодых политологов депутат Государственной думы РФ Александр Петров (партия "Единая Россия").

Клуб молодых политологов - открытая дискуссионная площадка для политически активной молодёжи Екатеринбурга.

Фото: Дмитрий Полянин