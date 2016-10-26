В Сысерти пройдёт Межрегиональный слёт кадетских корпусов

26 октября 2016, 15:54

1 ноября в 9:00 в Свердловском кадетском корпусе (Сысерть, улица Механизаторов, 5) в рамках Межрегионального военно-спортивного слёта кадетских корпусов, кадетских классов и военно-патриотических клубов "Кадетская слава" пройдёт одно из самых зрелищных мероприятий - "скачки"  (так называют квалификационные испытания групп спецназа ГРУ). Кадеты будут заброшены на местность со сложной тактической обстановкой: лесом, озером, болотом и горами. Будущим разведчикам предстоит пройти маршрут протяжённостью 22 км. На каждом этапе их задача показать навыки, приобретённые на занятиях по тактической, огневой, инженерной, физической подготовке и военной топографии. 

Всего состоится 10 этапов, которые включают: стрельбу из миномёта и гранатомёта, преодоление заражённого участка местности в противогазах, переправу через реку на катамаранах, преодоление препятствий с использованием альпинистского снаряжения, основу медицины, практическую стрельбу. На заключительном этапе состоятся встречные бои с использованием страйкбольного оружия.

Как отмечают организаторы, в слёте, который начнётся 30 октября и завершится 3 ноября, примут участие более 60 юношей из Свердловской, Курганской областей и Пермского края. Целью слёта является патриотическое воспитание молодёжи, подготовка их к воинской службе, а также выявление лучших среди будущих командиров. 

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