В резиденции губернатора вручат стипендии 50 лучшим студентам техникумов и колледжей

27 октября в 12:00 в резиденции губернатора Свердловской области (улица Горького, 21/23) состоится торжественная церемония вручения лучшим студентам колледжей и техникумов стипендий губернатора Свердловской области "За успехи в освоении рабочей профессии". Стипендии вручит врио председателя правительства Свердловской области Алексей Орлов.

В список вошли 50 свердловчан из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Камышлова, Асбеста, Сухого Лога, Первоуральска, Краснотурьинска и других муниципалитетов. Каждый стипендиат единовременно получает годовое вознаграждение в размере 18 тысяч рублей. В этом году в числе стипендиатов - студенты Сухоложского многопрофильного техникума, Верхнесалдинского многопрофильного техникума им. А.А. Евстигнеева, Талицкого лесотехнического колледжа им. Н.И. Кузнецова, Тавдинского техникума им. А.А. Елохина и многих других учебных заведений.

Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не раз отмечал: поддержка талантливой молодёжи, обучающейся по программам среднего профессионального образования, поможет в формировании рабочей элиты региона, воспитании достойной смены уральских мастеров. Именно поэтому в 2015 году главой региона было принято решение об увеличении размера стипендии в два раза.