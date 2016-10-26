Сергей Тушин: "Глава города должен возглавить исполнительную власть в Екатеринбурге"

"Вывод, который я делаю из решения губернатора Свердловской области возглавить правительство региона, заключается в том, что такая же система власти должна быть реализована в муниципалитетах. Всенародно избранный глава города должен возглавлять исполнительную власть в Екатеринбурге и нести всю полноту ответственности за принимаемые решения", - отметил в своём выступлении на заседании Клуба молодых политологов вице-мэр Екатеринбурга Сергей Тушин.

Клуб молодых политологов - открытая дискуссионная площадка для политически активной молодёжи Екатеринбурга.

Фото: Дмитрий Полянин