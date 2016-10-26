В Екатеринбурге откроется выставка работ незрячих мастеров

26 октября 2016, 16:10

27 октября в 14:00 в Свердловской областной специальной библиотеке для слепых (улица Фрунзе, 78) состоится открытие выставки декоративно-прикладного и народного искусства "Птица в руках мастера", созданной в рамках социокультурного проекта для людей с ограниченными возможностями по зрению "Традиции народной культуры – на кончиках пальцев".

Данный проект направлен на вовлечение людей с ограничениями по зрению в творческую деятельность и знакомство с подлинными предметами народной культуры Среднего Урала и включает в себя ряд мероприятий, которые позволят им познакомиться с богатым миром народной культуры: передвижные выставки, мастер-классы по традиционным ремеслам. Кроме того, создана аудиокнига "О народных художественных промыслах Среднего Урала".

Выставка "Птица в руках мастера" – заключительное мероприятие в рамках проекта. Важная особенность экспозиции – отсутствие витрин. Посетитель с ограниченными возможностями по зрению сможет сам узнать больше о народных промыслах Среднего Урала, подержав экспонат в руках. Поэтому для выставки специально подобран ряд предметов, с которыми посетители смогут ознакомиться тактильно – это в первую очередь безопасные изделия, не способные ранить человека.

Напомним, что проект для людей с ограниченными возможностями по зрению "Традиции народной культуры – на кончиках пальцев", реализуемый в Свердловской области, занял первое место в номинации "Развитие человеческого капитала" по итогам всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития, организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ).

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