Футболисты "Урала" проведут матч с незрячими спортсменами

26 октября 2016, 16:18

27 октября в 16:00 игроки футбольного клуба "Урал" посетят школу-интернат №78 для слабовидящих детей (Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 8а), где проведут матч со спортсменами с ограниченными физическими возможностями по голболу - спортивной игре, в которой команда, состоящая из незрячих игроков, должна забросить мяч со встроенным колокольчиком в ворота соперника. Голбол входит в программу Паралимпийских игр. Возглавит команду футболистов президент клуба "Урал" Григорий Иванов.

Соперниками футболистов "Урала" станут две команды по голболу: начинающие игроки 14-19 лет и опытные голболисты до 33 лет. Все спортсмены имеют большой опыт выступлений на международных соревнованиях и входят в сборную Свердловской области по голболу. Чтобы уравнять шансы, игроки "Урала" наденут на глаза тёмные светонепроницаемые повязки. 

Перед матчем директор центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области "Родник" Андрей Чекунов проведёт экскурсию по школе-интернату, на базе которой тренируются спортсмены с ограниченными возможностями.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше