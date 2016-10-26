Футболисты "Урала" проведут матч с незрячими спортсменами

27 октября в 16:00 игроки футбольного клуба "Урал" посетят школу-интернат №78 для слабовидящих детей (Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 8а), где проведут матч со спортсменами с ограниченными физическими возможностями по голболу - спортивной игре, в которой команда, состоящая из незрячих игроков, должна забросить мяч со встроенным колокольчиком в ворота соперника. Голбол входит в программу Паралимпийских игр. Возглавит команду футболистов президент клуба "Урал" Григорий Иванов.

Соперниками футболистов "Урала" станут две команды по голболу: начинающие игроки 14-19 лет и опытные голболисты до 33 лет. Все спортсмены имеют большой опыт выступлений на международных соревнованиях и входят в сборную Свердловской области по голболу. Чтобы уравнять шансы, игроки "Урала" наденут на глаза тёмные светонепроницаемые повязки.

Перед матчем директор центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области "Родник" Андрей Чекунов проведёт экскурсию по школе-интернату, на базе которой тренируются спортсмены с ограниченными возможностями.