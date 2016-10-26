В Екатеринбурге пройдёт пресс-конференция по вопросам правильного питания

27 октября в 12:00 в пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге (проспект Ленина, 20А, 5-й этаж) состоится пресс-конференция, посвящённая вопросам здоровья уральцев.

Участники пресс-конференции: главный внештатный специалист-ревматолог министерства здравоохранения Свердловской области Людмила Евстигнеева, профессор кафедры госпитальной терапии Уральского государственного медицинского университета, член Российской ассоциации по остеопорозу, Российского научного общества терапевтов, Ассоциации ревматологов России Артём Попов, директор по связям с общественностью и государственными органами Региона Восток ГК Danone в России Юлия Лёгкая, управляющий директор Фонда продовольствия "Русь" Виктория Крисько расскажут о "банках еды", предоставляющих бесплатные продукты питания для малоимущих семей с детьми, каким образом проект работает в Екатеринбурге и как "банк еды" формирует правильный рацион.

До пресс-конференции и после её окончания все желающие смогут пройти исследование уровня кальция - денситометрию.