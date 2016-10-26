В медицинском университете пройдёт научная конференция по клеточным технологиям
26 октября 2016, 16:40
27 октября в 10:00 в зале учёного совета Уральского государственного медицинского университета (улица Репина, 3) состоится торжественное открытие V Межрегиональной НПК "Клеточные технологии - практическому здравоохранению".
В работе конференции принимает участие и.о. министра здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов.
Ведущие специалисты России рассмотрят вопросы: достижений и перспектив клеточных технологий; развития и внедрения современных биотехнологий в лечении ожогов; перспективных направлений использования Банка биологических образцов однотипно пролеченных онкологических больных для фундаментальных и прикладных исследований; генной терапии при переломах костей; автоматизации исследований клеточных культур.
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