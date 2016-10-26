В Слободо-Туринском муниципальном районе сменился глава

Сегодня на очередном заседании думы депутаты Слободо-Туринского муниципального района единогласно избрали нового главу администрации. Им стал Валерий Бедулев, ранее занимавший должность заместителя главы районной администрации.

Инаугурация состоится 31 октября, после чего новоизбранный глава вступит в должность.

Фото: официальный сайт администрации района.

Ранее конкурсная комиссия отобрала две кандидатуры для представления думе, Валерия Бедулева и начальника районного отдела военного комиссариата Игоря Мозырева.