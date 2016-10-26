На Среднем Урале будут оштрафованы исполнители четырёх контрактов по ремонту дорог

Управление автомобильных дорог Свердловской области намерено добиваться применения штрафных санкций относительно исполнителей четырёх контрактов по ремонту автодорог.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, общая сумма этих контрактов составляет примерно 50 млн рублей. Во всех четырёх случаях речь идёт об отставании от графика выполнения работ. В частности, компания "Свердловскавтодор" затянула ремонт подъезда к Чусовскому озеру от Московского тракта. А компания "УралДорСтрой" не уложилась в сроки замены асфальта на автодороге от Верхотурья до села Дерябино.

Этот вопрос обсуждался в ходе рабочей встречи начальника Управления автодорог Свердловской области Василия Старкова с депутатами-единороссами и представителями общественности.

— Четыре объекта, по которым возникли проблемы, изначально планировалось сдать в эксплуатацию в следующем году. Поэтому сегодняшнее отставание мы наверстаем уже в мае 2017 года. Но за нарушение условий госконтрактов в отношении подрядных организаций ведутся расчёты, после чего будут предъявлены штрафные санкции, которые составят значительные суммы, — заявил Василий Старков.

Напомним, в целом на 2016 год в областном бюджете на ремонт региональных автодорог предусмотрено почти 3,5 млрд рублей. На сегодняшний день выполнено и оплачено работ на 2,38 млрд рублей. Сейчас оформляются документы на приёмку работ ещё на 0,68 млрд рублей.