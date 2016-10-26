С начала года пять тысяч свердловчан обратились за психологической помощью
26 октября 2016, 17:14 / Общество
С начала года консультацию профессиональных психологов по областному телефону доверия получили 5 тыс. 436 уральцев. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество обращений выросло более чем наполовину, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.
"Важно, что люди, попав в кризисную ситуацию, всё чаще и чаще вспоминают о "горячих" линиях, предпочитая разобраться в том, что их волнует, найти адекватные способы решения своих психологических проблем. Отрадно, что и мужчины активнее стали обсуждать с психологами свои чувства, мысли, решения", – пояснили в минздраве.
Самая волнующая тема для свердловчан - проблема отношений между супругами, с детьми и подростками (22,7 процента всех звонков на телефон доверия).
Немногим меньше абоненты говорили о своих внутренних переживаниях: страхах, тревогах. На третьем месте – консультации по проблемам зависимостей, четвёртую позицию заняли вопросы, связанные с трудностями на работе и трудоустройством. Часть звонков носила справочно-информационный характер.
Напомним, областной телефон доверия оказывает неотложную помощь и поддержку свердловчанам, стоящим перед угрозой суицида, находящимся в состоянии психологического кризиса, изоляции, тоски, отчаяния. Все звонки бесплатны.
+8-800-300-11-00 – круглосуточный бесплатный телефон психологической помощи министерства здравоохранения Свердловской области.
+8-800-300-83-83 – "детская" линия круглосуточного бесплатного телефона психологической помощи министерства здравоохранения Свердловской области (для детей, подростков и их родителей).