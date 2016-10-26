О заболеваемости кишечными инфекциями расскажут представители Роспотребнадзора и Департамента ветеринарии

27 октября в 12:00 в пресс-центре ТАСС (Екатеринбург, проспект Ленина, 50Б) состоится пресс-конференция, посвящённая росту заболеваемости кишечными инфекциями в Свердловской области.

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Андрей Юровских и начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебной работы Департамента ветеринарии Свердловской области – старший государственный ветеринарный инспектор Свердловской области Алексей Зуев расскажут о причинах заболеваемости кишечными инфекциями в школах, о мерах профилактики в образовательных учреждениях и заведениях общепита Свердловской области, а также поделятся информацией об основных типах возбудителей и способах заражения.

Специалисты управления Роспотребнадзора выявили нарушения санитарных норм в школе №9 в Нижнем Тагиле в Свердловской области, 11 воспитанников которой обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции. Ранее были выявлены санитарные нарушения в школе №184 в Екатеринбурге, которая была закрыта из-за вспышки инфекционного заболевания. У 17 учащихся и двух сотрудников пищеблока, обратившихся за медицинской помощью, был обнаружен норовирус второго типа, ещё у одного ученика - энтерит ротавирусный.