О заболеваемости кишечными инфекциями расскажут представители Роспотребнадзора и Департамента ветеринарии

26 октября 2016, 16:53

27 октября в 12:00 в пресс-центре ТАСС (Екатеринбург, проспект Ленина, 50Б) состоится пресс-конференция, посвящённая росту заболеваемости кишечными инфекциями в  Свердловской области.

 Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Андрей Юровских и начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебной работы Департамента ветеринарии Свердловской области – старший государственный ветеринарный инспектор Свердловской области Алексей Зуев расскажут о причинах заболеваемости кишечными инфекциями в школах, о мерах профилактики в образовательных учреждениях и заведениях общепита Свердловской области, а также поделятся информацией об основных типах возбудителей и способах заражения.

Специалисты управления Роспотребнадзора выявили нарушения санитарных норм в школе №9 в Нижнем Тагиле в Свердловской области, 11 воспитанников которой обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции. Ранее были выявлены санитарные нарушения в школе №184 в Екатеринбурге, которая была закрыта из-за вспышки инфекционного заболевания. У 17 учащихся и двух сотрудников пищеблока, обратившихся за медицинской помощью, был обнаружен норовирус второго типа, ещё у одного ученика - энтерит ротавирусный.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше