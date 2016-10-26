Поджигатель 30 машин, задержанный в Екатеринбурге, не причастен к "коммунальным войнам"

26 октября 2016, 17:39 / Общество

Задержанный 15 октября и помещённый в СИЗО подозреваемый в поджогах более 30 автомобилей в Екатеринбурге и Арамиле никак не связан с коммунальными конфликтами. Об этом было объявлено в ходе встречи активистов ЖКХ с руководством управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области.

- Управление уголовного розыска намерено объединить все уголовные дела, связанные с ситуацией в сфере ЖКХ, в одно производство, - сообщили "ОГ" присутствовавшие на встрече активисты. - Все дела, которые по данному направлению расследовал город, главк намерен забрать себе. Дело задержанного поджигателя останется в производстве УМВД - оно никак не связано с проблемами в сфере ЖКХ.

Собеседники отметили, что руководство УУР настроено решительно: его начальник, полковник полиции Александр Мазаев, якобы имел серьёзный разговор с территориальными подразделениями Екатеринбурга о ходе расследования преступлений, связанных с деятельностью управляющих компаний. 

Отметим, на этой же встрече с активистами было признано, что в сфере ЖКХ наблюдается рост бандитизма. Особое внимание будет уделяться экономической составляющей преступной деятельности, что может соответствовать признакам уголовной статьи "О воспрепятствовании сделки".

Как ранее сообщала "ОГ", что в ночь на 12 октября в Екатеринбурге произошёл поджог сразу трёх автомашин, владельцами которых оказались активисты ЖКХ, ранее получавшие угрозы со стороны представителей тех или иных УК. После этого дело получило широкий резонанс, ситуацию с горящими авто взяло на контроль управление полиции города. Между тем в УМВД по Екатеринбургу продолжают утверждать: большинство поджогов происходит на бытовой почве. Был задержан и подозреваемый в серии поджогов - 30-летний житель села Патруши. Тем временем передел рынка ЖКХ в Екатеринбурге продолжается, в ход идут не только угрозы и уничтожение имущества, но и другие методы давления на собственников, которых вынуждают сменить "управляшку".

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

22 минуты назад  Реклама

Отдыху за рубежом свердловчане всё чаще предпочитают местные санатории
САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС «БЕЛЫЙ КАМЕНЬ»

18 часов назад

Уральскому танковому соединению присвоено звание гвардейского
В 1943 году верховный главнокомандующий Иосиф Сталин подписал приказ №306, согласно которому 30-й Уральский добровольческий танковый корпус был преобразован в 10-й гвардейский Уральский добровольческий танковый корпус.

23 часа назад

Судебное присутствие в Екатеринбурге
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев призвал продолжить декриминализацию Уголовного кодекса

25 октября 2016

Полжизни под водой
Свердловский водолаз за 19 лет службы в МЧС спас 18 человек

25 октября 2016

Как школьники стали рабами алгоритма
«Социальное неравенство и социальная справедливость» – такова была тема Пятого Всероссийского социологического конгресса, проходившего на прошлой неделе в Екатеринбурге. В конгрессе участвовали многие представители отечественной науки об обществе, в их числе – руководитель отдела социологии молодёжи Института социально-политических исследований РАН Юлия ЗУБОК. Она рассказала «ОГ» о некоторых проблемах современной российской молодёжи.

25 октября 2016

Наш почтальон – лучший на Урале
Ирина Савельева, сотрудница Первоуральского почтамта, победила в макрорегиональном этапе конкурса «Лучший почтальон 2016 года». Финал конкурса прошёл вчера в Екатеринбурге. За звание лучшего почтальона Урала боролись шесть представителей Курганского, Ханты-Мансийского, Челябинского, Ямальского, Тюменского и Свердловского филиалов Почты России, они же – победители в своих регионах.

25 октября 2016

Как кормить питомца в своё отсутствие?
Этим вопросом владельцы животных задаются, если надо уехать на пару дней или задержаться на работе. Один из способов — воспользоваться специальными кормушками, которые можно купить в зоомагазинах.

25 октября 2016

Тагильчане жалуются в полицию на верблюдов
В дни спектаклей возле Нижнетагильского театра кукол появляются лошади, пони, ослики, олени и верблюды. Их погонщики встречают зрителей на подходах к театру, приглашая детей покататься, а после спектакля выстраивают свою живность вдоль крыльца. Навязчивый сервис вкупе с кучами помёта по всей округе раздражают местных жителей.

25 октября 2016

За юннатами Заречного присматривает игуана
Школьных живых уголков сейчас осталось немного: хлопотно это, да и здоровью некоторых детей (например, с аллергией или астмой) общение с животными может только навредить. Поэтому самые увлечённые юные натуралисты теперь собираются в экологических кружках при учреждениях дополнительного образования. Одному из самых старых уральских юннатских кружков — клубу «Снегирь» при Дворце культуры «Ровесник» в Заречном — скоро исполнится 30 лет: первые городские натуралисты уже приводят туда своих детей.

25 октября 2016

Конкурс
Редакция «ОГ» совместно с сетью зоомаркетов «Заповедник» объявляет конкурс фотографий «Один в один».

Последние новости
Что было раньше