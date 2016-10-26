Поджигатель 30 машин, задержанный в Екатеринбурге, не причастен к "коммунальным войнам"

Задержанный 15 октября и помещённый в СИЗО подозреваемый в поджогах более 30 автомобилей в Екатеринбурге и Арамиле никак не связан с коммунальными конфликтами. Об этом было объявлено в ходе встречи активистов ЖКХ с руководством управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области.

- Управление уголовного розыска намерено объединить все уголовные дела, связанные с ситуацией в сфере ЖКХ, в одно производство, - сообщили "ОГ" присутствовавшие на встрече активисты. - Все дела, которые по данному направлению расследовал город, главк намерен забрать себе. Дело задержанного поджигателя останется в производстве УМВД - оно никак не связано с проблемами в сфере ЖКХ.

Собеседники отметили, что руководство УУР настроено решительно: его начальник, полковник полиции Александр Мазаев, якобы имел серьёзный разговор с территориальными подразделениями Екатеринбурга о ходе расследования преступлений, связанных с деятельностью управляющих компаний.

Отметим, на этой же встрече с активистами было признано, что в сфере ЖКХ наблюдается рост бандитизма. Особое внимание будет уделяться экономической составляющей преступной деятельности, что может соответствовать признакам уголовной статьи "О воспрепятствовании сделки".

Как ранее сообщала "ОГ", что в ночь на 12 октября в Екатеринбурге произошёл поджог сразу трёх автомашин, владельцами которых оказались активисты ЖКХ, ранее получавшие угрозы со стороны представителей тех или иных УК. После этого дело получило широкий резонанс, ситуацию с горящими авто взяло на контроль управление полиции города. Между тем в УМВД по Екатеринбургу продолжают утверждать: большинство поджогов происходит на бытовой почве. Был задержан и подозреваемый в серии поджогов - 30-летний житель села Патруши. Тем временем передел рынка ЖКХ в Екатеринбурге продолжается, в ход идут не только угрозы и уничтожение имущества, но и другие методы давления на собственников, которых вынуждают сменить "управляшку".