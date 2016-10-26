В Свердловской области огласят итоги кампании по капремонтам

26 октября 2016, 17:32

27 октября в 11:00 в пресс-центре ТАСС (Екатеринбург, проспект Ленина, 50Б) состоится пресс-конференция, посвящённая итогам кампании по капитальным ремонтам в Свердловской области. 

И.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов озвучит предварительные итоги региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, расскажет об особенностях и проблемах её выполнения и проинформирует о перспективах её дальнейшей реализации.

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