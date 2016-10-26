Посол Чехии Владимир Ремек прибыл в Екатеринбург

В столицу Урала приехала чешская бизнес-миссия во главе с послом Чехии в России Владимиром Ремеком.

Как сообщили в пресс-службе министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, в Екатеринбурге состоялся День делового сотрудничества между Чешской Республикой и Средним Уралом. Кроме того, Владимир Ремек встретился с депутатами Законодательного собрания Свердловской области, в частности, с председателем регионального парламента Людмилой Бабушкиной.

— Свердловская область — один из основных промышленных регионов, с которыми очень выгодно развивать сотрудничество, — отметил Владимир Ремек.

Фото: Андрей Мальцев