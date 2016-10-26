Владимир Путин прибыл на форум ОНФ в Ялту

Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании "Форума действий. Крым", организованном Общероссийским народным фронтом.

Как сообщает пресс-служба ОНФ, на этом мероприятии собрались около 350 активистов Общероссийского народного фронта из разных регионов нашей страны. Основными темами дискуссии с главой государства станут самые перспективные направления развития отечественной экономики.

Напомним, “Форум действий. Крым” проходит в Ялте с 25 по 26 октября 2016 года.