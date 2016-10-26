Владимир Путин призвал активистов ОНФ продолжить мониторинг наиболее острых проблем, волнующих крымчан

Выступая в Ялте на "Форуме действий. Крым", организованном Общероссийским народным фронтом, Президент России Владимир Путин призвал активистов ОНФ продолжить мониторинг и анализ наиболее острых проблем, волнующих крымчан. Об этом сообщил официальный сайт Кремля.

– В сжатые сроки сняты вопросы энергетической, водной блокады полуострова, хорошими темпами идёт строительство транспортного перехода через Керченский пролив. Рассчитываю, что и подходы к мосту, и вся необходимая сопутствующая инфраструктура также будут сделаны качественно и в срок, – обрисовал сегодняшнюю ситуацию в Крыму глава государства.

Как напомнил Владимир Путин, ОНФ стал первым общественным объединением, пришедшим на полуостров после проведения судьбоносного референдума.