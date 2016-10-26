Пассажирский автобус попал в ДТП под Нижним Тагилом

В результате ДТП, которое произошло в среду, 26 октября, на 171 км автодороги Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов, пострадали два человека. По информации УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области, автомашина Chevrolet Niva была в результате столкновения с грузовиком отброшена и столкнулась с автобусом Hyundai и автомобилем KIA.

- Столкновение произошло в 12:20, - сообщили в ГИБДД. - 29-летний водитель автомобиля Hino Brilliance, двигаясь со стороны Нижнего Тагила в сторону Серова, не справился с управлением выехал на полосу предназначенную для встречного транспорта, где произошло столкновение с автомобилем Chevrolet Niva, после чего "ниву" отбросило на автомобиль KIA и автобус, следовавший из Екатеринбурга в Гороблагодатскую.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

По информации ГИБДД, никто из 17 пассажиров автобуса не пострадал. Зато пострадали две пассажирки Chevrolet - 42-летняя женщина госпитализирована с переломом позвонка грудного отдела позвоночника и закрытой ЧМТ, у 41-летней пассажирки сотрясение мозга, ЧМТ и ушиб грудной клетки. Обе пострадавшие госпитализированы в ГКБ №3 Нижнего Тагила.