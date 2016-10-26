Путин посоветовал Аксёнову в режиме онлайн следить за возведением жилья для переселенцев из Керчи

На "Форуме действий. Крым" Президент России Владимир Путин посоветовал главе Республики Крым Сергею Аксёнову установить веб-камеры на стройке, где возводится жильё для переселенцев из Керчи.

Как сообщили в пресс-службе организатора этого форума – Общероссийского народного фронта, речь шла о переселении граждан, которые проживают рядом со стройкой Керченского моста. Местная жительница Мария Хожина пожаловалась главе государства, что новые дома для переселенцев возводят очень медленно. В ответ глава государства отметил, что этот вопрос находится на особом контроле у региональных и федеральных властей.

– Очень рассчитываю, что всё будет закончено с нужным качеством и в сроки. Я рассчитываю на то, что люди будут довольны тем, что они получат, – отметил Владимир Путин.

Фото: пресс-служба ОНФ