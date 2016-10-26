На Среднем Урале резко похолодает в субботу

26 октября 2016, 19:00 / Общество

С севера европейской территории России к Уралу приблизилась область высокого атмосферного давления. Антициклон, вобравший тёплый воздух Атлантики, подарил свердловчанам тёплую погоду (в последние дни температура превышала норму на 1-3°) без осадков при слабом ветре, сообщила "Областной газете" главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. 

— В ближайшие сутки-двое заметных изменений в погоде не произойдет, но постепенно, застоявшись на континенте, морской воздух начнёт выхолаживаться и в выходные дни на Урале заметно похолодает. Температура воздуха 29-30 октября ожидается ночью -4,-9°, в низинах до -15°, днем +1,-3°, сообщила Шепоренко. 

К концу месяца антициклон покинет Средний Урал. Его место займет юго-западный циклон, приход которого ожидается в первые дни ноября. Вероятнее всего, он уложит снежный покров, температура воздуха ещё понизится.

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